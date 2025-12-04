Pamięć RAM

Koniec znanej marki. Odchodzą z rynku pamięci RAM i dysków SSD

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
4 komentarzeDyskutuj z nami

Firma Micron ogłosiła wycofanie się z segmentu rozwiązań konsumenckich – nie będzie już produkować pamięci RAM ani dysków SSD pod marką Crucial. Producent zamierza skupić się na rynku profesjonalnym, w tym na akceleratorach AI.

Marka Crucial przez 29 lat zdobyła silną pozycję wśród użytkowników komputerów, słynąc z pamięci RAM i dysków SSD (chyba każdy pamięta legendarne modele MX500). Jak podkreślił Sumit Sadana, dyrektor ds. biznesowych w Micronie, decyzja nie była łatwa – zwłaszcza wobec milionów użytkowników i szerokiego ekosystemu partnerów, którzy wspierali markę przez niemal trzy dekady. 

Jak poinformował Micron w swoim oświadczeniu, sprzedaż produktów Crucial w kanale konsumenckim będzie kontynuowana jedynie do końca drugiego kwartału roku fiskalnego 2026 (czyli do lutego 2026). Do tego czasu Micron zamierza współpracować z partnerami handlowymi, aby zapewnić płynne wygaszanie dystrybucji. Firma jednocześnie potwierdziła, że dotychczasowe produkty Crucial zachowają pełną obsługę gwarancyjną i posprzedażową.

Koniec pamięci Crucial. Dlaczego Micron rezygnuje z konsumentów?

Powodem zmian jest rosnąca presja rynku data center i – jak podkreśla firma – gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pamięć i dyski napędzany dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Segmenty korporacyjne i profesjonalne, w tym infrastruktura AI, przynoszą obecnie szybszy wzrost oraz wyższe marże niż rynek konsumencki. 

Skupienie się na tych kluczowych obszarach ma umożliwić Micronowi bardziej efektywne zarządzanie dostawami oraz lepsze wspieranie największych i najbardziej strategicznych klientów — w tym odbiorców serwerowych, centrów danych oraz producentów akceleratorów AI. 

Decyzja wpisuje się również w szerszą transformację firmy, która od kilku lat koncentruje swoje działania na najbardziej rentownych i perspektywicznych sektorach rynku pamięci.

Crucial MX500

Szansa dla innych firm 

Crucial był jedną z popularniejszych marek pamięci i SSD. Jego zniknięcie może otworzyć przestrzeń dla konkurentów, potencjalnie wpływając na ceny i dostępność produktów. 

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsze odejście Microna od segmentu produktów konsumenckich. Już w 2017 r. sprzedał on markę Lexar chińskiej firmie Longsys, co również wpisywało się w proces stopniowego wycofywania się z rynku detalicznego.  

Wycofanie się z biznesu konsumenckiego jest więc elementem szerzej zakrojonej strategii: skoncentrowania się na tych obszarach, które stanowią przyszłość całej branży, a decyzja o zakończeniu sprzedaży produktów Crucial jest więc kolejnym jej etapem.

Przeczytaj także:

Komentarze

4
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    KMN123
    0
    Jeden z 3 globalnych producentów kości pamięci DDR dla PC-tów i laptopów wycofuje się z rynku konsumenckiego. No to ceny pamięci DDR4/5 poszybują o kolejne 33% w górę.
    • avatar
      Kojot321
      0
      Mądra decyzja. Widać chcą uniknąć wstrząsu na rynku i idą za stabilniejszym źródłem kasy. Miałem ich pamięć i SSD, dobre produkty. Idą ciężkie czasy dla tych co planują zakup PC.
      • avatar
        Sneer
        0
        Kupiłem kilka modeli z serii MX500, naprawdę solidne, szkoda że jakiś czas temu wycofali tą serie z produkcji. Teraz widać że to coś więcej i firma całkowicie odpuszcza rynek konsumencki. Szykuje się bardzo trudny rok 2026 dla branży PC.

        Witaj!

        Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
        Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

        Połącz konto już teraz.

        Zaloguj przez 1Login