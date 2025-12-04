Koniec znanej marki. Odchodzą z rynku pamięci RAM i dysków SSD

Firma Micron ogłosiła wycofanie się z segmentu rozwiązań konsumenckich – nie będzie już produkować pamięci RAM ani dysków SSD pod marką Crucial. Producent zamierza skupić się na rynku profesjonalnym, w tym na akceleratorach AI.

Marka Crucial przez 29 lat zdobyła silną pozycję wśród użytkowników komputerów, słynąc z pamięci RAM i dysków SSD (chyba każdy pamięta legendarne modele MX500). Jak podkreślił Sumit Sadana, dyrektor ds. biznesowych w Micronie, decyzja nie była łatwa – zwłaszcza wobec milionów użytkowników i szerokiego ekosystemu partnerów, którzy wspierali markę przez niemal trzy dekady.

Jak poinformował Micron w swoim oświadczeniu, sprzedaż produktów Crucial w kanale konsumenckim będzie kontynuowana jedynie do końca drugiego kwartału roku fiskalnego 2026 (czyli do lutego 2026). Do tego czasu Micron zamierza współpracować z partnerami handlowymi, aby zapewnić płynne wygaszanie dystrybucji. Firma jednocześnie potwierdziła, że dotychczasowe produkty Crucial zachowają pełną obsługę gwarancyjną i posprzedażową.

Koniec pamięci Crucial. Dlaczego Micron rezygnuje z konsumentów?

Powodem zmian jest rosnąca presja rynku data center i – jak podkreśla firma – gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pamięć i dyski napędzany dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Segmenty korporacyjne i profesjonalne, w tym infrastruktura AI, przynoszą obecnie szybszy wzrost oraz wyższe marże niż rynek konsumencki.

Skupienie się na tych kluczowych obszarach ma umożliwić Micronowi bardziej efektywne zarządzanie dostawami oraz lepsze wspieranie największych i najbardziej strategicznych klientów — w tym odbiorców serwerowych, centrów danych oraz producentów akceleratorów AI.

Decyzja wpisuje się również w szerszą transformację firmy, która od kilku lat koncentruje swoje działania na najbardziej rentownych i perspektywicznych sektorach rynku pamięci.

Szansa dla innych firm

Crucial był jedną z popularniejszych marek pamięci i SSD. Jego zniknięcie może otworzyć przestrzeń dla konkurentów, potencjalnie wpływając na ceny i dostępność produktów.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsze odejście Microna od segmentu produktów konsumenckich. Już w 2017 r. sprzedał on markę Lexar chińskiej firmie Longsys, co również wpisywało się w proces stopniowego wycofywania się z rynku detalicznego.

Wycofanie się z biznesu konsumenckiego jest więc elementem szerzej zakrojonej strategii: skoncentrowania się na tych obszarach, które stanowią przyszłość całej branży, a decyzja o zakończeniu sprzedaży produktów Crucial jest więc kolejnym jej etapem.