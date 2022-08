Nvidia Canvas może być ciekawym narzędziem dla twórców, które pomoże przygotować fotorealistyczne krajobrazy lub kreatywne wizje. Warto się nim zainteresować, bo Nvidia zorganizowała ciekawy konkurs, gdzie do wygrania są wysokie nagrody pieniężne.

Nvidia Canvas pozwoli stworzyć fotorealistyczne pejzaże

Nvidia Canvas pozwala przekształcić proste pociągnięcia pędzla w realistyczne pejzaże. Nie trzeba jednak być artystom, bo aplikacja bazuje na zaawansowanym modelu SI współpracującym z kartami GeForce RTX – sztuczna inteligencja automatycznie uzupełnia wybrane fragmenty o dowolne elementy krajobrazu.

Aplikacja oferuje dziewięć stylów do wyboru, które modyfikują wygląd i specyfikę obrazu. Dodatkowo można użyć 20 różnych materiałów - od powietrza i gór po morze, rzeki oraz kamienie czy nawierzchnię trawiastą. Narzędzie pozwala malować na różnych warstwach, aby oddzielić poszczególne elementy obrazu. W ten sposób łatwo zacząć “od zera” albo twórczo zainspirować się jedną z przykładowych scen z załączonej galerii. Co więcej, aplikacja umożliwia eksportowanie w formacie PSD, co pozwala na dalszą prace nad projektem.

Konkurs Nvidia Canvas – do wygrania nagrody pieniężne

Jeśli chcielibyście spróbować swoich sił w Nvidia Canvas, to teraz jest do tego odpowiedni moment. Nvidia, wspólnie ze sklepem Komputronik i Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) przygotowała konkurs „NARYSUJ WŁASNY ŚWIAT Z NVIDIA CANVAS”, który zakłada wykonanie własnej pracy w programie Nvidia Cancas (obraz może zostać wyeksportowany i dokończony w Adobe Photoshop). Temat jest dowolny, bo decydują kreatywność i luźny strumień świadomości.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne:

nagroda główna - 6000 zł

nagroda za drugie miejsce - 4000 zł

nagroda za trzecie miejsce - 3000 zł

pierwsze wyróżnienie - 1000 zł

drugie wyróżnienie – 1000 zł

Zgłoszone dzieła będą oceniane w czterech kategoriach: oryginalność, kreatywność, walory estetyczne i walory artystyczne. W skład jury konkursowego zasiądą Emilia Bojańczyk i Mariusz Czepiec ze Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, Łukasz Maczuga – znany pod pseudonimem ‘Czuga’ twórca internetowy projektujący customowe urządzenia oraz Piotr Janus – brand manager w firmie Komputronik.

Konkurs startuje 11 lipca i potrwa do 11 sierpnia, a prace należy zgłaszać przesyłając je poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Komputronik. Tam też będą pokazane zwycięskie dzieła. Wybrane prace prezentowane będą również w czasie trwania konkursu w mediach społecznościowych Nvidia, Komputronik i Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU).

Źródło: Nvidia