Co to jest NVIDIA Reflex? Nieważne czy jesteś zawodowym e-sportowcem, czy po prostu lubisz rozgrywki sieciowe - ta technologia można poprawić Twoje wyniki. Czym jest i jak działa NVIDIA Reflex?

NVIDIA Reflex jest technologią dostarczaną wraz z kartami GeForce, która zmniejsza opóźnienia i zwiększa responsywność w grach sieciowych stawiających na bezpośrednią rywalizację. Czy ta funkcja działa z Twoją kartą? Dobrą wiadomością jest to, że NVIDIA Reflex jest obsługiwana przez wszystkie karty graficzne GeForce począwszy od serii 900 (Maxwell), czyli modeli, które pojawiły się na rynku 6 lat temu, jak i tych najnowszych, tak jak testowana na naszych łamach Palit GeForce RTX 3060 Dual OC. Ta przydatna dla graczy technologia działa jednak tylko z wybranymi grami.

Czysta wydajność karty graficznej w generowaniu grafiki 3D, to nie wszystko. Równie istotne są dodatkowe technologie. Wraz z kartami GeForce RTX otrzymaliśmy sprzętowy ray-tracing oraz technologię DLSS. Pierwsza pozwala na generowanie znacznie lepszych efektów graficznych w grach, a druga na przyśpieszeniu działania gier za pomocą zaawansowanego skalowania. Jedną i drugą technologię w akcji możecie zobaczyć choćby na przykładzie Cyberpunka 2077.



Palit GeForce RTX 3060 Dual OC

Co to jest NVIDIA Reflex?

NVIDIA Reflex minimalizuje opóźnienia systemowe co - mówiąc wprost - pozwala na ci zwiększenie celności i precyzji podczas rozgrywki, jak i zwiększa szansę na szybszą reakcję na widok przeciwnika. Oczywiście z tym zjawiskiem można walczyć na wiele sposobów, jak choćby korzystając z monitorów o wysokich odświeżaniu. Nie każdego jednak stać na taki sprzęt, a jeśli masz kartę GeForce możesz zmniejszyć opóźnienia w grach całkowicie za darmo.

Zmniejszanie opóźnienia w grach - zwiększasz swoją celność i szanse na wygraną

Dlaczego opóźnienia są tak istotne podczas rozgrywek sieciowych? Wyjaśnia to poniższe wideo przygotowane przez NVIDIĘ - nie zapomnijcie włączyć polskich napisów!

Po obejrzeniu tego materiału różnica pomiędzy popularnym "lagiem", a opóźnieniem lokalnym powinna być jasna - a Reflex walczy właśnie z opóźnienieniami lokalnymi. Niskie opóźnienia systemu pozwalają nie tylko bardziej precyzyjne oddawanie strzału, ale i na wcześniejszą detekcję przeciwnika. To może dać Ci znaczącą przewagę podczas rozgrywek sieciowych.

Jakie gry wspierają technologię NVIDIA Reflex?

Gry które wspierają technologię NVIDIA Reflex to: Overwatch. Rainbow 6 Siege, Call of Duty: Black Ops - Cold War, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Valorant, Destiny 2, Apex Legends, CRSED: F.O.A.D., Enlisted, Mordhau oraz Warface. Nie jest ona jak na razie szczególnie imponująca, ale ale zawiera w sobie najpopularniejsze i najważniejsze FPSy na świecie.

Jakiego zmniejszenia opóźnień można spodziewać się po włączeniu NVIDIA Reflex?

Pora na konkretne cyferki - testy przeprowadzono w rozdzielczości 1920 x 1080, na ekranie o odświeżaniu 60 Hz, przy użyciu karty graficznej NVIDIA GeForce GTX 1660 Super oraz procesora Intel Core i9 10900K.

Coraz to nowsze tytuły otrzymują technologię NVIDIA Reflex - jej działanie można już sprawdzić również Rainbow Six: Siege, jak i Overwatch. Wystarczy zainstalować najnowszy sterownik Game Ready, wejść na Publiczny Serwer Testowy Overwatch i włączyć opcję NVIDIA Reflex Low Latency w ustawieniach gry.

Jak zmniejszenie opóźnień wpływa na komfort rozgrywki konkretnej gry?

Zobaczmy to na przykładzie Call Of Duty: Black Ops - Cold War i Rainbow Six: Siege.

Oczywiście najlepsze wyniki uzyskamy łącząc technologię Reflex z monitorem o wysokim odświeżaniu, ale nawet uruchomienie jej na monitorze 60 Hz przynosi wymierne efekty.

Skoro już jesteśmy w temacie testowanej na naszych łamach COD: Black Ops - Cold War - to warto wspomnieć, że ta gra jest wyposażona nie tylko w technologię Reflex, ale i ray-tracing oraz DLSS. Po szczegóły odsyłamy do naszej recenzji.

Nie tylko NVIDIA Reflex - pamiętajcie o ray-tracingu, DLSS i... sterownikach Studio

Mówiąc wprost, technologia NVIDIA Reflex pozwala na szybsze namierzanie przeciwników i prowadzenie bardziej precyzyjnego ognia w grach sieciowych.

Jak widać obniżenie opóźnień systemu ma znaczenie nie tylko dla graczy turniejowych, ale i również zwykłych amatorów uwielbiających sieciowe pojedynki.

Oczywiście to tylko jedna z ciekawych technologii udostępnianych przez NVIDIę, a najbardziej znanymi są przecież sprzętowy ray-tracing oraz DLSS. W zeszłym miesiącu NVIDIA poinformowała, że twórcy gier mogą implementować DLSS w swoich tytułach za pośrednictwem wtyczki dla silnika Unreal Engine 4.26 (UE4).

COD: Cold War - rozgrywka z ray-tracingiem z włączoną technologią DLSS i bez

Oczywiście NVIDIA ma niejednego asa w rękawie i technologie dla graczy to nie wszystko. NIe zapominajmy, że producent ten udostępnia dwa rodzaje sterowników: dla graczy (GameReady) oraz twórców (Studio). Ten ostatni ma za zadanie przyśpieszać pracę za pomocą choćby aplikacji do obróbki grafiki czy montażu wideo.

Marcowa aktualizacja sterownika Studio przynosi między innymi akcelerację przy użyciu sztucznej inteligencji (karty GeForce RTX). Można spodziewać się przyśpieszenia w takich programach jak DaVinci Resolve, Adobe Camera RAW (wkrótce w programach Lightroom zostanie wprowadzona opcja Super Resolution), Adobe Premier Pro, czy w końcu Blender, gdzie wprowadzono odszumianie oparte na AI.

Artykuł powstał we współpracy z firmą NVIDIA

