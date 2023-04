Pośród okazji cenowych z ostatnich paru dni możemy znaleźć: znane i lubiane "pchełki" od Redmi, smartwatche Samsung, ekspres De'Longhi, a nawet konsolę Playstation 5. Sprawdzamy, co dziś w gąszczu ofert promocyjnie piszczy.

Tańszy zakup, to lepszy zakup. A już najlepszy zakup to zakup przemyślany, dlatego też nie udajemy że to Czarny Piątek i nie przekonujemy do rozrywania portfela wcelu oszczędzenia paru królów polskich (albo paru monet). Najlepiej oszczędza się nie kupując lub kupując z głową. A jak z głową, to zapraszamy do lektury. Jeśli akurat szukasz słuchawek do biura, telefonu do kieszeni, konsoli do zabicia czasu, czy nawet czajnika do zagotowania wody na melisę po rozgrywce, warto się orientować co pod koniec tego tygodnia w promocyjnym gąszczu piszczy.

Słuchawki małe i duże

Słuchawki to jedna z tych kategorii sprzętowych, w której zawsze promocyjnie coś się dzieje. Jednym z urządzeń, w przypadku których spadku ceny nie dało się nie zauważyć, jest popularny model dokanałowych słuchawek TWS Redmi Buds 3 Lite od Xiaomi (tutaj znaleźć można ich recenzję na benchmark, pisaną ręką Norberta). Sprzęt ten można nabyć na Amazon za przyjemne 74,99 zł (z darmową dostawą w programie Amazon Prime). Podobne ceny zdarzają się wprawdzie na Allegro, jednak z oryginalnością słuchawek bywa tam różnie i średnio opłaca się ryzykować zakup publa dla oszczędzenia 30 złotych. A jeśli ten model nieszczególnie Wam odpowiada, w takiej same cenie można obecnie nabyć w Euro dokanałowe bezprzewodówki QCY T13.

Do sensownego poziomu spadła również cena grajków od znanej i lubianej marki Jabra. Słuchawki TWS Jabra Elite 3 można obecnie dostać w promocji za 169,99 zł - zarówno w Media Markt, jak i na stronach polskiego Amazon. W tym drugim taniej można też zakupić Apple AirPods Pro 2. generacji - taniej, acz wciąż nie tanio, bo na maleńkie słuchawki od amerykańskiego producenta musimy nadal wydać 1177 zł.

Dla osób bardziej wymagających, poszukujących dobrych słuchawek wokółusznych, polecamy wyśmienite Bose Quietcomfort 45 SE, które można nabyć poniżej 1000 zł, a dokładniej za 939 złotych. Dla dociekliwych - to dokładnie to samo, co klasyczne "45-tki", ale bez twardego etui w komplecie. Jeszcze lepszą opcją jest oferta na fenomenalne, audiofilskie słuchawki od Bang & Olufsen, choć to nawet w promocyjnej cenie model dla osób z zasobnym portfelem. Słuchawki Beoplay H95 to zazwyczaj wydatek rzędu 4 tysięcy złotych, a więc segment hi-fi jak się patrzy. W trwającej promocji liczyć można na giga rabat na egzemplarze w lodowo-różowym kolorze - kosztują obecnie 2399 zł.

Co poza słuchawkami? Realme, Huawei i AGD

W przyzwoitej cenie 1399 zł można obecnie nabyć smartfon realme 9 Pro+, zwłaszcza jeśli nie przepadacie za kupowaniem telefonów od mniej znanych dostawców - warto w tym wypadku skorzystać z oferty Rtv Euro Agd. Sklep oferuje też w promocji realme 8 4/64GB - świetny, ultrabudżetowy smartfon z ekranem AMOLED, który to ekran w budżecie 749 zł jest raczej rzadkością.

Co można znaleźć w MediaExpert? Ogromnie popularny, przetestowany przez tysiące uzależnionych od kawy osobników, ekspres automatyczny DeLonghi ECAM 350.75.S - do 20 kwietnia dostępny taniej o solidne 2-3 stówki niż normalnie. Z kodem WIOSNA zamkniemy się w kwocie 2699 zł. W tej samej wiosennej promocji zgarnąć można za raptem 2099 zł niezłą suszarkę do ubrań Electrolux EW8H458BP PerfectCare. Pośród mniejszego AGD można jeszcze wskazać niezłą cenę czajnika Philips HD9359/90 - 299 zł za solidny sprzęt z funkcją podtrzymywania ciepła, to dość dobry deal, proponowany przez Amazon Polska.

Co jeszcze? Znalezienie nowego monitora w cenie poniżej 500 złotych jest w 2023 roku zadaniem karkołomnym, stąd oferta na 24-calowy Acer K242HYLHBI w cenie 459 zł nie wydaje się być złą opcją. Poza tym można natrafić na promocyjną ofertę na smartwatch Huawei Watch GT3 Elite 46mm. Nie jest to może najbardziej uniwersalny wizualnie zegarek w ofercie chińskiego producenta, jednak jest niewątpliwie zegarkiem wartym polecenia, zwłaszcza w cenie 888 zł. Przetestowaliśmy sporo zegarków Huawei - ostatnimi czasy chociażby Huawei Buds Watch (recenzja wkrótce) i mocarny (oraz bardzo drogi) Huawei Watch Ultimate - i zawsze byliśmy pod wrażeniem. Marka może i kontrowersyjna, ale doskonale radząca sobie w kategorii wearables.

Poszukując jak najtańszego, nowego iPhone 14 Pro warto zajrzeć na Amazon, gdzie można liczyć na kwotę 5555 zł (za wersję 128 GB, w dowolnym kolorze). Staniały też: jeden z najczęściej wybieranych przez kupujących dysków SSD Samsung 870 Evo (wariant 1TB w cenie 319 zł) oraz kamerka internetowa Creative Live! Cam Sync 1080p V2 - teraz w cenie 148,87 zł.

Tanie... no, tańsze granie

W okazjach dnia od Morele warte uwagi są zwłaszcza dwie propozycje - konsola Sony Playstation 5 (wersja standard, CFI-1216A) w cenie 2579 zł (z kodem MORELE23) oraz dysk Lexar NM620 (2TB) dostępny z tym samym kodem za 389 zł.

Nie tylko w zakresie cen PS5 ostatnimi czasy coś drgnęło. Elektronika coraz częściej tanieje, a przynajmniej nie drożeje, co ogromnie nas cieszy. Ninendo Switch w wersji OLED coraz częściej już można kupić poniżej progu 1500 złotych - biała wersja dostępna jest obecnie w Morele za 1489 zł (z kodem NEWS4342), a w Neonet o dyszkę drożej.

jakże my lubimy takie trendy...

Cashback Samsung

Kończąc piątkowy przegląd warto dodać, że rozpoczęła się kolejna akcja z cyklu cashback na smartwatche od marki Samsung. W promocji ujęto męski Samsung Watch5 44mm, damski Samsung Watch5 40mm i Samsung Watch 5 Pro. Odzyskać można 300 lub 400 złotych, pod warunkiem dokonania zakupu w jednym ze sklepów ujętych w regulaminie (np. Komputronik, RtvEuroAgd, Media Expert, Neonet, X-Kom czy Media Markt) i pod warunkiem dokonania zgłoszenia na stronie Samsung.

źródło: informacja własna