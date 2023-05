W 1983 r. można je było kupić na całym świecie. Popularna sieć fast-food świętuje 40-lecie wprowadzenia McNuggets na rynek. Z tej okazji do oferty trafił nietypowy produkt – konsola do gier w kształcie popularnych kawałków kurczaka.

McDonald’s świętuje ważną w swojej historii rocznicę na różne sposoby. Najpopularniejszym jest jednak rozdawanie w wielu restauracjach kurczaków McNuggets za darmo. W Chinach natomiast przedsiębiorstwo wpadło na bardziej nowoczesny pomysł. Do oferty tymczasowo wprowadzono konsolę do gier wyglądem imitującą właśnie kawałek kurczaka.

Konsola do gier z McDonald’s w kształcie nuggeta

Urządzenie jest oferowane w Chinach jako dodatek do każdego zamówienia. Na konsoli niestety nie uda się uruchomić nowych gier – ba, nie ma mowy o odpaleniu jakiegokolwiek innego tytułu niż klasyczny Tetris. Konsola w kształcie nuggeta z McDonalds jest efektem współpracy sieci fast-food z firmami The Tetris Company i Tetris Holding LLC.

To proste urządzenie, któremu daleko od nowoczesnych technologii. Można je jednak nazwać konsolą do gier – mimo, że pozwala zagrać tylko w jeden tytuł. W zestawie (poza samym urządzeniem) znajduje się też dedykowany pokrowiec. Znamienne w kontekście współpracy przedsiębiorstw jest to, że Tetris pojawił się na rynku niewiele później niż nuggetsy na świecie. Historia gry sięga bowiem roku 1984.

Jeśli akurat planujecie wycieczkę do Chin lub znacie kogoś, kto akurat tam przebywa – konsol niestety już zabrakło i można je nabyć wyłącznie na rynku wtórnym. Cenę urządzenia ustalono na 30 juanów, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 18 zł. Wszystkie z 400 tys. nietypowych konsol znalazły swoich właścicieli niemal natychmiast po wprowadzeniu ich do oferty.

W sieci pojawiły się już filmy prezentujące, jak wygląda konsola-nugget. Zaskakujący jest jej rozmiar, który bynajmniej nie jest zbliżony do prawdziwych kawałków kurczaka. Nie brakuje też nagrań z rozkładania urządzenia na części pierwsze. Widać na nich, że konsola jest w istocie zestawem prostej elektroniki.

Zdjęcie otwierające: YouTube @SuiBianChiChiChi