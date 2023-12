Kontroler jako centrum dowodzenia? Turtle Beach pokazuje, że tak, to możliwe. Oficjalna prezentacja bezprzewodowego pada Stealth Ultra nie pozostawia złudzeń - to przemyślany, wysokiej jakości sprzęt, zaprojektowany dla konsoli Xbox.

Niezwykle ciężko jest stwierdzić, jaki pad do PC będzie najlepszy. W wielu przypadkach decydują osobiste preferencje, zresztą to samo można powiedzieć, gdy zapytamy o to, jaką konsolę do gier w 2023 najlepiej kupić. Nie jest jednak tajemnicą, że w tej kwesti kontrolerów liczącym się graczem jest sprzęt autorstwa Turtle Beach.

No i proszę, oto już za chwilę na rynek trafi Stealth Ultra, czyli kontroler oferujący opatentowaną przez Turtle Beach bezprzewodową łączność wi-fi o niskim opóźnieniu, z której zrobimy użytek na konsolach Xbox, PC z systemem Windows oraz Bluetooth do grania na obsługiwanych telewizorach Smart TV i urządzeniach mobilnych z systemem Android.

"Najwyższej jakości komponenty, jakość wykonania i funkcje Stealth UItra stawiają go ponad jakimkolwiek innym kontrolerem dostępnym obecnie na rynku i zdecydowanie ustanawiają go jako kontroler dla graczy, którzy chcą tego, co najlepsze." - w taki sposób Cris Keirn z Turtle Beach Corporation podkreśla walory Stealth Ultra. Wobec tego rozłóżmy ten kontrolet na czynniki pierwsze.

Wyświetlacz Connected Command Display w Stealth Ultra

Stealth Ultra zawiera kolorowy wyświetlacza Connected Command Display, który zapewnia graczom łączność podczas rozgrywki oraz ułatwia dostęp do poszczególnych ustawień. Jeśli w trakcie gry często sprawdzaliście powiadomienia na swoich telefonach, to musicie wiedzieć, że w Stealth Ultra odbywa się to na wspomnianym wyświetlaczu.

Connected Command Display oferuje dostęp do regulacji 10 profili ustawień dla gatunków gier lub wyposażenia postaci, dodatkowo poprzez wyświetlacz możemy manipulować wydajnością kontrolera, mapować przyciski, balansować martwe strefy, zmieniać intensywność wibracji i dopasowywać styl wizualny za pośrednictwem 16,8 miliona różnych kolorów RGB.

Personalizacja Stealth Ultra to jedno, walorów jest więcej

Widać więc, że personalizacja to mocna strona Stealth Ultra. Jak wobec wygląda kwestia wydajności i “długowieczności”? W kontrolerze zastosowano miękkie w dotyku wykończenia, na uwagę zasługuje ergonomiczny kształt z mikrokanałami chłodzącymi oraz dotykowe mikroprzełączniki o żywotności pięciu milionów kliknięć w D-Padzie.

Słów kilka o drążkach. Te wykorzystują bezdotykowe czujniki efektu Halla, co przekłada się na zwiększoną dokładność i trwałość. W ramach jeszcze większej personalizacji w zestawie znajdziemy dwa dodatkowe zestawy nakładek na drążki. Tryb skupienia Pro-Aim autorstwa firmy Turtle Beach również występuje w Stealth Ultra. W praktyce oznacza to, że gracze mogą dostroić czułość kciuka, by zwiększyć precyzję dalekiego zasięgu i jest wybierany jako ustawienie wstępne dla dowolnego z czterech przycisków z tyłu kontrolera.

Występują ograniczniki spustów; są podatne na regulowanie, więc chcąc wycisnąć więcej z gier takich jak np. Call of Duty: Modern Warfare 3, można ustawić “krótkie spusty”. Cztery przyciski szybkiego reagowania ułatwią konfigurację preferencji sterowania w zależności od charakteru rozgrywki.

Bateria, opcje audio i peryferia w Stealth Ultra

Stealth Ultra to również wygodne miejsce ładowania z niskoprofilową stacją dokującą. Kontroler może pochwalić się trzema trybami zasilania, w tym energooszczędny tryb ECO, który wydłuży żywotność baterii do 30 godzin na jednym ładowaniu. Ile czasu potrzeba, aby naładować do pełna baterię? Szybkie ładowanie USB 3.0 zrobi to poniżej dwóch godzin. W zestawie znajdziemy kabel USB o długości 3 metrów.

Stealth Ultra podąża ścieżką wyznaczoną przez Recon i REACT-R od Turtle Beach, gdyż może pochwalić się takimi możliwościami z zakresu audio jak Superhuman Hearing, presety audio EQ, miks głośności gry i czatu, monitorowanie mikrofonu i wiele innych. Występują podwójne silniki wibracyjne w uchwytach i spustach; natężenie wibracji możemy regulować za pośrednictwem wspomnianego już panelu Connected Command Display.

Aplikacja towarzysząca Control Center 2 zadba o to, aby gracze byli na bieżąco z wszystkimi aktualizacjami. Aplikacja będzie dostępna na Xbox, PC, urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS. Nieużywany kontroler Stealth Ultra, stacja dokująca, kable i dodatkowe nakładki mogą być przechowywane w dołączonym etui podróżnym, gdzie nawet znajdziemy wbudowane gniazdo do ładowania.

Data premiery i cena Stealth Ultra

Stealth Ultra trafi na rynek 15 grudnia 2023 r. Aktualnie kontroler autorstwa Turtle Beach można zakupić w przedsprzedaży z oficjalnej strony producenta lub u wybranych partnerów handlowych w cenie 899 zł.