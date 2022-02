Jeśli nie masz pomysłu na to, jak spędzić dwie godziny w domu, a pogoda nie zachęca do wyjścia na zewnątrz, to idealnym rozwiązaniem jest włączenie dobrego familijnego filmu, przy którym dobrze będą się bawić zarówno dorośli, jak i dzieci.

Rodzina to jest siła, z którą najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Może to i prawda, ale nic tak nie łączy pokoleń, jak wspólna pasja i powód do spędzania czasu w swoim towarzystwie. Można siedzieć przy obiedzie i delektować się schabowym i rosołem, można przy tym samym stole rozłożyć popularną planszówkę, a można też usiąść wygodnie na sofie i włączyć dobry film familijny.

Czego jak czego, ale filmów, które można obejrzeć z całą rodziną na Netflixie nie brakuje. Problem może być ewentualnie z wyborem czegoś odpowiedniego do danej chwili. Czy szukasz czegoś, co można obejrzeć z dzieckiem? A może tym razem masz ochotę na rodzinną komedię, albo wzruszający familijny film? Mamy tutaj coś odpowiedniego na każdą z tych potrzeb.

Najlepsze filmy familijne na polskim Netflixie

Shrek (cała seria)

Jak mawiał inżynier Mamoń, najbardziej lubi się to, co już się zna. Tak też jest w przypadku "Shreka", którego każdy widział już wiele razy, ale w niczym to nie zmniejsza przyjemności z kolejnego seansu. Nawet znając na pamięć kolejne gagi, żarty i zwroty akcji, czerpie się z oglądania przygód nieokrzesanego ogra i jego przyjaciół mnóstwo radości. W polskiej ofercie Netflixa znajdują się wszystkie części (jest ich w sumie cztery plus epizody specjalne), więc rozrywki nie braknie nawet przez najdłuższe nawet popołudnie. "Shrek" jest jednym z wielu filmów, które można oglądać razem z dzieckiem i bawić się będą one równie dobrze, jak i dorośli.

Enola Holmes

Film skrojony w taki sposób, aby być skazanym na sukces. Jest dorosła megagwiazda (Henry Cavill), jest gwiazda młodego pokolenia (znana ze "Stranger Things - Millie Bobby Brown), jest nowe spojrzenie na znaną historię o najsłynniejszym detektywie świata (Sherlock Holmes), jest dynamiczna akcja i sporo humoru. Jednocześnie jest to również film, który pokazuje moment, w którym dziecko musi stawić czoła dorosłym problemom, a nie tylko spędzać czas na zabawie i rozrywce. Robi to bez zbędnego patosu, ale za to ze sporą dawką humoru, rozrywki i uroku, co sprawia, że ogląda się to z przyjemnością. Druga część "Enoli Holmes" ma trafić na Netflix w 2022 roku.

LEGO uniwersum

Szukając filmu do obejrzenia z całą rodziną, można w ciemno wybrać jeden z pokaźnej liczby obrazów z LEGO w tytule. Netflix zgromadził naprawdę sporą bibliotekę pozycji z tego uniwersum. Wśród nich są zarówno seriale, jak i pełnometrażowe produkcje. Z tych ostatnich szczególnie mogę polecić film LEGO Batman, który opowiada historię mrocznego mściciela z Gotham w nieco lżejszym świetle, który może zaskoczyć nawet największych jego fanów. Świetnie będziecie się również bawić, oglądając film LEGO Przygoda, który rozpoczął całe uniwersum pełnometrażowych produkcji ze świata LEGO.

Karate Kid + Cobra Kai

Nie lekceważcie potęgi nostalgii, bowiem w czasach nam współczesnych jest to jeden z najsilniejszych trendów w wielu gałęziach rozrywki. Moda na remake, rebooty, remastery i inne powroty do znanych i lubianych światów widoczna jest zarówno w grach, jak i filmach. I chociaż nie każda taka próba jest udana, tak "Cobra Kai" pokazuje, że można to zrobić z głową pomysłem i nie liczyć tylko na odcinanie kuponów. "Cobra Kai" przywraca na mały ekran bohaterów z kultowej serii filmów lat osiemdziesiątych, czyli "Karate Kid". Na Netflixie można obejrzeć zarówno oryginał i jego kontynuacje, jak i najnowszą, serialową odsłonę przygód znanych i lubianych bohaterów. Pozytywna historia, w której odnajdzie się zarówno pokolenie rodziców, jak i dzieci.

Spider-Man: Uniwersum

Przez wielu właśnie ta odsłona przygód Człowieka-Pająka jest jego najlepszą adaptacją (zapewne część mogła zmienić zdanie po obejrzeniu "Spider-Man: Bez drogi do domu", ale tego akurat filmu na Netflixie nie zobaczymy). Ta animacja otwiera się na modny w ostatnim czasie motyw multiwersum, więc będziemy mieli okazję zobaczyć różne wcielenia superbohatera. Mimo iż akcja pędzi tutaj na złamanie karku, postaci i ich wariantów jest tutaj multum, to jednak ani przez chwilę nie ma poczucia, że traci się kontrolę nad przebiegiem fabuły. Wszystko ma tutaj sens, jest uzasadnione, dynamiczna akcja łączy się z humorem i żartami, a nad całością unosi się duch dobrej zabawy z pozytywnym przesłaniem.

Klaus

Ten film często znajduje się w naszych zestawieniach - pojawił się m.in. wśród najlepszych filmów świątecznych. W pełni zasługuje jednak na to, aby umieścić go także wśród dobrych filmów familijnych dla całej rodziny. To wzruszająca historia chłopca, który musi zająć się dostarczaniem listów w wiosce na dalekiej północy. Problem polega na tym, że skłócona społeczność jest dość zamknięta w sobie i niezbyt chętna do komunikacji. Stopniowo jednak dzięki pomocy pewnego jegomościa z długą brodą, który trudni się tworzeniem zabawek, zaczyna topić zmrożone serca mieszkańców i otwierać ich na to, co dobre w drugim człowieku. Nowe spojrzenie na opowieść o świętym Mikołaju wzruszy i rozbawi widzów w każdym wieku.

O chłopcu, który ujarzmił wiatr

No dobrze, wystarczy już animowanych filmów familijnych. Kolejna propozycja to inspirująca i wzruszająca opowieść o chłopcu żyjącym w małej afrykańskiej wiosce. Jego rodzina i cała społeczność muszą się zmagać z bardzo trudnymi warunkami - biedą, głodem i suszą. On sam pragnie się uczyć, zdobywać wiedzę, ale jego ojca przestaje być stać na opłacenie szkoły. Nie powoduje to jednak, że chłopiec się załamuje. Wręcz przeciwnie, robi wszystko, aby przywrócić swojej wiosce nadzieję na lepsze jutro. Tym sposobem okazuje się zbudowanie wiatraka, który napędzi pompę, co z kolei zapewni wiosce stałe źródło wody. To przykład chwytającego za serce filmu z pozytywnym przesłaniem, który robi wrażenie tym mocniejsze, że po pierwsze - oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, a po drugie, jego akcja dzieje się zaledwie kilkanaście lat temu. Daje do myślenia i może trafić szczególnie do młodych, kreatywnych dzieci i nastolatków, którzy fascynują się nauką, techniką i wynalazkami, które zmieniają życie ludzi.

Dzień na tak

Jeśli szukacie czegoś zdecydowanie lżejszego, np. zabawnej rodzinnej komedii, to warto obejrzeć "Dzień na tak". Przeznaczona jest raczej dla młodszego widza, dla którego główny pomysł będzie prawdopodobnie spełnieniem marzeń. Bo czyż może być coś bardziej irytującego dla dziecka, niż rodzice, którzy na nic się nie zgadzają? Dlaczego muszą psuć dobrą zabawę przez ciągłe zakazy i stanowcze "nie"? No właśnie, w tym filmie możemy się przekonać, do czego może dojść, jeśli tylko przez jeden dzień rodzice postanawiają usunąć ze swojego słownika słowo "nie". Dzieciaki rzecz jasna będą mieć mnóstwo pomysłów, jak wykorzystać tę jedyną w swoim rodzaju okazję, a cała sytuacja dość szybko eskaluje do poziomu, którego nikt na początku nie oczekiwał. Lekka i przyjemna familijna rozrywka. W żaden sposób nie wybitna, ale w sam raz na leniwy weekend.

Wakacje Mikołajka

Najsłynniejszy posiadacz tego imienia (no może poza Świętym Mikołajem) w filmowej wersji, to pewniak na dobrą zabawę. Któż nie zaczytywał się w przygodach tego niesfornego dzieciaka, który co rusz pakuje się w tarapaty i musi rozwiązywać kolejne problemy (często stworzone przez samego siebie), bawi i wzrusza do dziś. "Wakacje Mikołajka" będzie się również podobać osobom, które literackiego oryginału nie znają. To po prostu uniwersalna, lekka i zabawna historia, w której każdy znajdzie coś dla siebie, a po seansie na jego twarzy pozostanie uśmiech.

Mia i biały lew

Na koniec jeszcze wzruszający film familijny o zwierzętach o niezwykłej przyjaźni zbuntowanej nastolatki z dzikim drapieżnikiem. Główną bohaterką jest tytułowa Mia, która wraz z rodzicami przeprowadza się do RPA. Ponieważ zajmują się oni hodowlą lwów, to otrzymuje małe lwiątko, które szybko kradnie jej serce. Kiedy jednak uroczy zwierzak zaczyna dorastać, sprawy się nieco komplikują. "Mia i biały lew" ma mocno ekologiczne przesłanie, które zwraca uwagę na to, że Afryka wciąż postrzegana jest przez człowieka, jako jego własność, co doprowadza do katastrofy zarówno faunę, jak i florę, a w niedalekiej przyszłości może oznaczać koniec wielu gatunków, w tym "króla lwa". Chociaż fabularnie ten film nie należy do najlepszych, to ze względu na temat, jaki podejmuje, warto go wspólnie obejrzeć. Dla fanów "Uwolnić orkę" i nie tylko.

Dobre filmy dla całej rodziny

No dobrze, a co dla Was jest najlepszym filmem familijnym w ofercie Netflixa? A może chcecie się podzielić tytułem, którego nie ma na tej platformie, ale do którego macie szczególny sentyment? Jak zawsze czekam z niecierpliwością na Wasze propozycje w komentarzach.