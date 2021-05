Katastrofa Bitcoina wisiała w powietrzu już od dłuższego czasu, ale nie spodziewaliśmy się, że nastąpi to tak szybko. Niestety, krach najważniejszej kryptowaluty może mieć poważniejsze skutki niż się spodziewamy.

Krach Bitcoina – katastrofa na rynku kryptowalut

W ostatnich miesiącach wartość Bitcoina (BTC) rosła w niebywałym tempie, co zachęciło wiele osób do inwestowania w kryptowalutę – największe zaangażowanie było widoczne po stronie inwestorów indywidualnych, gdzie można było tzw. zjawisko stada owiec. Jest to pułapka psychologiczna, polegająca na podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w oparciu tylko o decyzje innych uczestników rynku.

Bańka spekulacyjna Bitcoina rosła, więc eksperci zaczęli przewidywać rychły krach. No i stało się – kryptowaluta zaliczyła ogromny spadek wartości. W ostatnich dniach BTC spadł z 58 tysięcy do 38 tysięcy dolarów (a to pewnie nie koniec spadków). Kapitalizacja spadła z 1,2 bilarda dolarów do 700 miliardów dolarów, co oznacza, że w krótkim czasie z rynku "wyparowało" blisko 500 miliardów dolarów.

Spadek notowań Bitcoina to też efekt innych działań związanych z cyfrową walutą. Niedawno Chiny zakazały instytucjom finansowym i firmom płatniczym świadczenia transakcji kryptowalutowych. Dodatkowo zaczęły ostrzegać inwestorów przed spekulacyjnym handlem, który mógł spowodować u nich ogromne straty.

Nie należy także zapominać o decyzji Elona Muska – szef Tesli, ze względu na niekorzystny wpływ kryptowalut na środowisko naturalne, ostatnio zrezygnował z honorowania Bitcoina jako środka płatniczego za zakup samochodów elektrycznych. Decyzja odbiła się szerokim echem w branżowych mediach i... przyczyniła się do spadku BTC.

Jaki efekt może mieć krach Bitcoina?

Ciężko przewidzieć efekty załamania kursu Bitcoina. Można jednak prognozować kilka scenariuszy (przy czym zastrzegamy, że są to tylko przewidywania – nie muszą się one sprawdzić).

Spadek notowań Bitcoina ma wpływ także na inne kryptowaluty - już teraz obserwujemy np. spadek kursu Ethereum o 25%, a Dogecoina i Litecoina o 31%. Może to oznaczać, że sporo osób odwróci się od cyfrowej waluty i przerzuci się na inne aktywa (co może oznaczać dalsze zawirowania w tych obszarach).

Efekty mogą być jednak dużo poważniejsze dla gospodarki. Spadek kursu BTC dla wielu ludzi oznacza utratę oszczędności życia. Nie będą mogli wydawać pieniędzy, co równocześnie przełoży się na mniejszy popyt, a nawet zahamowanie gospodarki. W skrajnym przypadku może dojść do buntu rozgoryczonych inwestorów.

Źródło: TradingView, Twitter @ Elon Musk, Money, Independent (foto), Forbes (foto)