Krąg z soli w Seafight

Przygotujcie się na walkę i wejście do kręgu z soli, ponieważ niebezpieczeństwa, jakim stawicie czoła w tegorocznym Halloween, będą o wiele groźniejsze niż wcześniej!

Materiał autopromocyjny serwisu dobregry.pl

Czy czujesz wiatr zmian na siedmiu morzach, kapitanie? To zła wróźba dla wszystkich, którzy pływają po oceanach. Starożytny kult fanatyków, zwany Kadurum Y'Ka, został reaktywowany. To szaleńcy, którzy czczą sól pozyskiwaną z ludzkiej krwi.

Zebrali swoje siły i znów zagrażają wszystkiemu w świecie Seafight, co żyje na tym świecie. Wskutek swoich knowań zdołali przyzwać podwodną boginię Y'Kanin, aby wyssać sól z niczego nieświadomych ofiar.

Przygotujcie się do tej walki, ponieważ niebezpieczeństwa, jakim stawicie czoła w tegorocznym Halloween, będą o wiele groźniejsze niż wcześniej! Dołączcie do Loreeny Barrett, Billa Barnacle Ballarda oraz tytułowego Wilhelma Krwawego Topora, aby wspólnie zwalczyć to nowe zagrożenie na nowych mapach grupowych, wykonać sekretne misje i dokonać wiele więcej, wkraczając w krąg z soli!

Wydarzenie trwa w dniach 25.10 – 6.11.2023

Ruszaj na wody na dobregry.pl/seafight

Materiał autopromocyjny serwisu dobregry.pl