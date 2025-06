Lekarz ze wsparciem sztucznej inteligencji. Czy to już rewolucja?

Wyobraźmy sobie “lekarza przyszłości”, który czerpie garściami między innymi z narzędzi AI, a przy tym może udostępniać dokumentację obrazową tak sprawnie, jak popularne serwisy streamingowe udostępniają filmy i seriale.

AI wkracza z przytupem do kolejnych branż i zaczyna zmieniać charakter pracy. Dobrym przykładem jest platforma BRIGHTER od Graylight Imaging, która pozwala na sprawne przesyłanie danych diagnostycznych. Dzięki niej lekarze mają możliwość organizowania e-konsyliów, podczas których mogą w czasie rzeczywistym analizować przypadki i wymieniać się komentarzami, korzystając z bezpiecznego środowiska oraz wsparcia sztucznej inteligencji.

– Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i algorytmów AI na potrzeby obrazowania medycznego, szeroka wiedza z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego sprawiły, że zdecydowaliśmy się na stworzenie własnego produktu. Tak powstał BRIGHTER nowoczesna platforma radiologiczna do przeglądania i zaawansowanej analizy obrazów medycznych wspierana przez sztuczną inteligencję – mówi Ewa Kieczka, Chief Operating Officer Graylight Imaging.

Co to jest BRIGHTER?

BRIGHTER może działać jako przeglądarka plików DICOM, integrując się z szpitalną bazą PACS. Dodatkowo umożliwia dodanie algorytmów AI wspierających diagnostykę obrazową, tworząc kompleksowe środowisko pracy diagnostycznej, które stanowi ekosystem AI wspomagający lekarzy w pracy z obrazami medycznymi, dostępny z każdego miejsca na świecie.

BRIGHTER jako platforma radiologiczna oferuje dwie wersje – chmurową oraz on premise, co pozwala na elastyczne podłączanie się lekarzy specjalistów z dowolnego miejsca, korzystając z komputerów, na których pracują.

Wersja chmurowa umożliwia przeglądanie i analizowanie obrazów medycznych w bezpiecznym środowisku chmurowym, zaprojektowanym do przetwarzania danych wrażliwych, dostępnych z każdego miejsca na świecie. Natomiast wariant on premise polega na lokalnej instalacji oprogramowania w placówce medycznej, gdzie przetwarzanie i przeglądanie obrazów odbywa się na miejscu.

Modułowość

BRIGHTER jest rozwiązaniem modułowym, które można rozwijać w zależności od potrzeb diagnostyki – dodając kolejne algorytmy. Rdzeniem systemu jest nowoczesna przeglądarka obrazów medycznych w standardzie DICOM, stanowiąca fundament całego rozwiązania. Algorytmy AI wspierają lekarzy w analizie i opisie badań obrazowych, ułatwiając codzienną pracę. Obecnie BRIGHTER wspiera kardiologię i onkologię, a wkrótce obejmie także inne obszary diagnostyczne.

- We współpracy z naszymi Partnerami z sektora medycznego nieustannie rozwijamy nowe algorytmy, które już wkrótce wzbogacą BRIGHTER o kolejne, wyspecjalizowane moduły. To system, który nie stoi w miejscu – można go łatwo rozwijać i dostosowywać do nowych wyzwań diagnostycznych – mówi dr inż. Jarosław Bułka, Chief Product Officer Graylight Imaging.

AI jako asystent – jak to działa?

Algorytm Calcium Score, opracowany przez zespół ekspertów Graylight Imaging, służy do zaawansowanej analizy i oceny blaszek uwapnionych w tętnicach wieńcowych. Jego zadaniem jest automatyczna i precyzyjna analiza stopnia zwapnienia tętnic wieńcowych na podstawie tomografii komputerowej serca bez kontrastu, co stanowi jeden z najważniejszych wskaźników ryzyka chorób serca.

AI nie zastępuje specjalisty, ale go wspiera. Lekarz zyskuje narzędzie, które odciąża go z rutynowych zadań i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze: diagnozie i pacjencie.

- W świecie, gdzie choroby serca wciąż stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia, Platforma Graylight Imaging pojawia się jako przełomowe rozwiązanie. To nie tylko oprogramowanie, to inteligentny partner dla kardiologów, który rewolucjonizuje sposób, w jaki diagnozujemy i leczymy schorzenia serca – stwierdza prof. Maciej Banach, kardiolog, profesor nauk medycznych, Graylight Imaging.

Po zakończeniu procesu certyfikacji algorytm będzie w pełni zgodny z obowiązującymi normami medycznymi, oferując placówkom diagnostycznym narzędzie, które spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Takich narzędzi będzie więcej

Graylight Imaging opracowało algorytm Chest CT, który obecnie jest dostępny tylko w wersji badawczej. Algorytm ten umożliwia analizę stopnia uwapnienia tętnic nawet w badaniach TK klatki piersiowej, które pierwotnie nie były do tego przeznaczone. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dodatkowych danych z jednego badania, bez konieczności wykonywania kolejnego, co zwiększa diagnostyczną wartość badań. W przyszłości algorytm będzie wspomagał wczesne wykrywanie chorób kardiologicznych, eliminując potrzebę przeprowadzania dodatkowych badań pacjentom.

Źródło: Graylight Imaging, zdjęcie otwarcia: Unsplash