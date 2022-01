Krakowskie potwory to tytuł polskiego serialu fantasy, który już wkrótce zadebiutuje w usłudze Netflix. „Słowiańskości” nie będzie można mu odmówić.

Obok zbyt dużego oddalenia się od książkowego pierwowzoru, zbyt mała dawka słowiańskiego klimatu jest jednym z najczęstszych zarzutów wobec serialowego Wiedźmina od Netflix. W przypadku nowego, polskiego serialu fantasy zatytułowanego Krakowskie potwory o podobnych skargach nie będzie mogło być mowy.

Krakowskie potwory – nowy polski serial Netflix

Nowy oryginalny serial Netflix przedstawi opowieść, w której pełno będzie słowiańskiej mitologii i legend o dawnej stolicy Polski. Napisało ją trio tworzone przez Magdalenę Lankosz, Annę Sieńską i Gaję Grzegorzowską, a na ekrany przeniesie ją duet w postaci Kasi Adamik i Olgi Chajdas. Panie współpracowały ze sobą wcześniej przy takich produkcjach jak 1983 czy Wataha, co brzmi jak bardzo dobra zapowiedź.

Nieźle przedstawia się również obsada, w której nie brakuje takich nazwisk jak Andrzej Chyra i Małgorzata Bela czy reprezentanci młodszego pokolenia: Stanisław Linowski i Barbara Liberek. Ta ostatnia wcieli się w główną bohaterkę – młodą i zdolną studentkę medycyny poszukującą własnego „ja”, a trafiającą w sam środek intrygi z pradawnymi potworami i wierzeniami w tle.

Kiedy premiera? Już wiosną. Czekamy!

Krakowskie potwory to historia rozpisana na osiem odcinków – ich komplet zadebiutuje w bibliotece Netflix już wiosną tego roku. Dokładnej daty jednak nie znamy. Nie możemy się jej doczekać, by zobaczyć, co z tego wyszło i skonfrontować to raz, że z Wiedźminem, a dwa – z genialną serią, jaką były Polskie Legendy Allegro.

Mitologia słowiańska – a właściwie trzeba by napisać: „tak zwana mitologia słowiańska” – to temat o olbrzymim potencjale filmowo-serialowym. Dobrze więc widzieć, że podejmowane są tego typu próby. Trzymamy kciuki, by ta była udana.

