Wielu z nas narodową kwarantannę wykorzystuje do nadrobienia książkowych zaległości. Zadbajmy też o to, aby i dzieci miały co czytać. Od dzisiaj w internetowym sklepie Empik najlepsze książki dla dzieci są dostępne w cenach obniżonych o 30 proc.

Najlepsze książki dla dzieci tańsze o 30% w Empiku

Czytanie to świetny sposób na wykorzystanie kwarantanny – zarówno dla tych starszych, jak i młodszych spośród nas. Tym razem chcielibyśmy się skoncentrować na tej drugiej grupie, bo to właśnie najlepsze książki dla dzieci są teraz dostępne w cenach niższych o 30 proc. w internetowym sklepie Empik.

Najnowsza promocja w Empiku trwa od 15 do 29 kwietnia lub wyczerpania zapasów. W jej ramach o około jedną trzecią obniżone zostały ceny ponad 70 książek dla dzieci, ocenianych na nie mniej niż 4 gwiazdki w pięciogwiazdkowej skali.

Koniecznie sprawdź te polecane książki dla dzieci

Wśród tych przecenionych tytułów możemy znaleźć nawet nowości. Zerknijcie na przykład na tę pozycję – Sztuczna inteligencja. To, o czym dorośli Ci nie mówią to wyśmienicie napisana przez Bogusia Janiszewskiego i pięknie zilustrowana przez Maksa Skorwidera książka zabierająca (nie tylko) najmłodszych czytelników w podróż w głąb świata nowych technologii. W jasny i zrozumiały sposób tłumaczy, czym jest sztuczna inteligencja i jaki drzemie w niej potencjał, co potrafią roboty i w czym jesteśmy od nich lepsi czy też co wiedzą o nas aplikacje oraz czym różni się proces uczenia ludzi i maszyn.

Zdecydowanie możemy też polecić inną książkę z tej serii, mianowicie Kosmos. To, o czym dorośli Ci nie mówią, a jeśli szukacie czegoś innego, co zarazem pozwoli się bawić i uczyć młodym czytelnikom, to zwracamy waszą uwagę na Dziennik: Zagadkowa podróż. Zabiera ona dzieci w wypełnioną najróżniejszymi ciekawostkami podróż po zakątkach świata, gdzie czeka na nie przeszło 40 zagadek do rozwiązania.

Spory wybór macie też wtedy, gdy rozglądacie się za czymś dla dzieci, które uwielbiają fantastykę. W tej kategorii bez trudu odnajdziecie na przykład zestaw LEGO Harry Potter. Przygody w Hogwarcie – krótką opowieść z jedynym w swoim rodzaju czarodziejem. Dla nieco starszych natomiast jest Szczypta magii – chwalona w recenzjach powieść Michelle Harrison o klątwie rodzinnej albo też Baśniozbiór, który dotarł na szczyt listy bestsellerów dla dzieci The New York Timesa.

Oczywiście to wszystko to wciąż tylko mały wycinek oferty, wśród której każdy z was powinien znaleźć coś ciekawego.

Źródło: Empik, informacja własna

Informacja: benchmark.pl współpracuje z Empik.com w ramach afiliacji

#zostańwdomu i czytaj dalej: