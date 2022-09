Prosta promocja, z której warto skorzystać. W sklepie Komputronik możesz otrzymać drukarkę za darmo, jeśli tylko kupisz jeden z (dodatkowo przecenionych) laptopów marki HP.

Sprawa wygląda następująco: kupujesz sobie nowego laptopa, a w gratisie otrzymujesz drukarkę HP DeskJet 2710e – ot, prezent na powrót do szkoły. Co najlepsze – laptopy, o których mowa, to konkretne maszyny, którym niestraszna jest intensywna praca. Są one w dodatku dostępne w cenach obniżonych o kilkaset złotych. Z czego można wybierać? Spójrzmy…

Laptopy HP – wybierz jeden z nich i odbierz drukarkę za darmo

Na liście znajduje się na przykład 15-calowy HP Pavilion 15-eg1152nw (597A3EA) za 3399 zł. To laptop wyposażony w procesor Intel Core i5 11. generacji, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 1 TB. Ma też na pokładzie kartę Wi-Fi 6, głośniki Bank & Olufsen i podświetlaną klawiaturę, a dopełnieniem całości jest system Windows 11.



HP Pavilion 15-eg1152nw

Jeśli szukasz czegoś mniejszego, to wśród objętych promocją laptopów znajdziesz też 14-calowy model HP Pavilion 14-dv1411nw (68T15EA), który za 3199 zł oddaje ci do dyspozycji procesor Intel Core i5 11. generacji, 8 GB RAM-u i SSD 512 GB. Ekran w tym rozmiarze ma też HP ENVY 14-eb0212nw (4P499EA) za 3999 zł, wyposażony w układ Intel Core i7 11. generacji, 16 GB RAM-u i 512-gigabajtowy dysk SSD.



HP ENVY 14-eb0212nw

Tę samą rodzinę reprezentuje HP ENVY 17-ch1141nw (68T34EA) z 17-calowym wyświetlaczem typu IPS, procesorem Intel Core i5 11. generacji i 16 GB pamięci operacyjnej. Cena? 4599 zł. Na najbardziej wymagających czeka natomiast HP ENVY x360 Convert 15-es0141nw (68T23EA) – kosztujący 5599 zł laptop 2w1 z dotykowym ekranem i szybkim procesorem Intel Core i7 11. generacji.



HP ENVY x360 Convert 15-es0141nw

Spójrzmy tymczasem na prezent…

Drukarka HP DeskJet 2710e sprawdzi się bez zarzutu, niezależnie od tego, czy potrzebujesz wydrukować coś do szkoły lub pracy, czy też chcesz na papierze uwiecznić zdjęcia z wakacyjnych przygód. Ten sprzęt oferuje szybkie wydruki w wysokiej jakości, a dzięki łączności Wi-Fi nie ma problemu z kablami i brakiem przestrzeni. Do tego oferuje jeszcze funkcje skanowania i kopiowania dokumentów.



HP DeskJet 2710e

Na tym nie koniec, bo do drukarki Komputronik dorzuca jeszcze kartę Instant Ink, umożliwiającą korzystanie z usługi przez dwa miesiące za darmo. Czym jest to Instant Ink? Pod tą nazwą kryje się usługa abonamentowa, dzięki której w ogóle nie musisz martwić się o tusze – drukarka sama monitoruje poziom atramentu i gdy przekroczy on dopuszczalną granicę, firma HP sama wyśle do ciebie nowe tusze – bez dodatkowych opłat.

Dodajmy, że promocja trwa od 1 do 30 września, a wszystkie potrzebne informacje (w tym regulamin) znajdziesz na oficjalnej stronie akcji.

Źródło: Komputronik