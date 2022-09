Sądowa batalia Google i europejskich antymonopolistów trwa od lat. Technologiczny gigant po raz kolejny przegrał i wygląda na to, że ostatecznie będzie musiał zapłacić karę w wysokości ponad 4 miliardów euro.

Rekordowa kara dla Google utrzymana – firma musi zapłacić ponad 4 mld euro

Przeszło cztery lata temu Komisja Europejska nałożyła na firmę Google karę finansową wysokości 4,34 miliarda euro. Powód? Stosowanie w obrębie systemu Android praktyk monopolistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem faworyzowania własnych aplikacji i usług (na przykład: fabrycznego instalowania Chrome’a i ustawiania google’owskiej wyszukiwarki jako domyślnej).

Firma Google odwołała się od tej decyzji, a sprawa trafiła do Sądu Unii Europejskiej. Tego ostatniego nie przekonały jednak argumenty giganta technologicznego i teraz ostatecznie zgodził się z decyzją Komisji Europejskiej. Amerykanie mogą jednak mówić o małym sukcesie, ponieważ kwota grzywny została minimalnie zredukowana – do poziomu 4,125 miliarda euro.

Czy Google jest monopolistą i utrudnia innym uczciwą rywalizację?

Choć społeczeństwo przeważnie opowiada się przeciwko gigantom, w tej sprawie nie brakuje tych, którzy zgadzają się z argumentacją Google. W końcu mówimy tu o firmie, która po prostu promuje swoje rozwiązania wewnątrz innych swoich rozwiązań.

Krytycy zwracają jednak uwagę na to, że sytuacja jest w tym przypadku bardziej skomplikowana. Otóż firma Google zarabia przede wszystkim na reklamach, a ustawiając własną wyszukiwarkę jako domyślną, wykorzystuje dominującą pozycję na rynku do osiągania większych korzyści względem konkurencji – uniemożliwiając jej uczciwe konkurowanie. Tak zresztą opisała to grupa lobbystów FairSearch – autorzy skargi w tej sprawie.

A co na to wszystko sama firma Google? Jej przedstawiciele napisali w oświadczeniu, że są rozczarowani decyzją sądu. – „Android dał wszystkim większy wybór, a nie mniejszy. Do tego wspiera tysiące odnoszących sukcesy firm w Europie i na całym świecie” – napisali, mając na myśli operatorów telekomunikacyjnych, producentów smartfonów i innych urządzeń, a także twórców oprogramowania.

Źródło: Engadget