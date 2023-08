Które karty graficzne są najbardziej awaryjne? Statystyki mogą zaskakiwać. Szczególnie jeśli chodzi o obsługę zgłoszenia przez producentów.

Planujecie zakup karty graficznej i zastanawiacie się nad najmniej awaryjnymi modelami? Szwajcarski sklep Digitec Galaxus opublikował ciekawe statystyki, które mogą pomóc przy wyborze sprzętu.

Najbardziej awaryjne karty graficznej

Opublikowane statystyki dotyczą tylko tych producentów, którzy sprzedali co najmniej 300 sztuk kart w ostatnich 24 miesiącach (także modeli HP i Lenovo, które znajdują się w gotowych zestawach komputerowych). Warto zaznaczyć, że podano tutaj średnią liczbę zgłoszeń – czyli np. w przypadku sprzedaży 1000 kart jednego producenta i zwrócenia 150 z nich na gwarancję, dany producent ma wskaźnik awaryjności na poziomie 15%.

Różnice między awaryjnością kart poszczególnych producentów nie są zbyt duże. Największy wskaźnik dotyczy głównych partnerów AMD – w przypadku firm Sapphire, ASRock i XFX około 2% kart trafia na gwarancję. Najniższy wskaźnik mają modele firm Gainward, Palit, PNY i Inno3D, czyli główni partnerzy Nvidii (w tym przypadku niecałe 1% kart trafia na gwarancję).

Warto zauważyć, że producenci mają różne podejście co do szybkości realizacji naprawy gwarancyjnej. W przypadku firm ASRock, Palit, Gainward, PNY i PowerColor karta wraca do klienta średnio przed upływem tygodnia. Dużo dłużej trzeba czekać w przypadku producentów: XFX, Inno3D i Gigabyte, bo termin obsługi gwarancyjnej potrafi wynosić tutaj już kilkanaście dni.

Producenci raczej niechętnie podają statystyki dotyczące awaryjności sprzętu, więc opublikowane informacje mogą być cenną wiedzą dla klientów. Dajcie znać czy awaryjność kart (i późniejsza obsługa gwarancyjna) mają dla was znaczenie i zwracacie na to uwagę przy wyborze kart graficznych.

Źródło: Digitec Galaxus