AMD wprowadza do oferty dwie nowe karty graficzne dla graczy: Radeon RX 7700 XT i Radeon RX 7800 XT. Nowe modele mają wyróżniać się dobrą wydajnością i funkcjonalnością, dzięki czemu powinny być lepszą propozycją na przyszłość względem konstrukcji oferowanych przez konkurencję.

Premiera kart graficznych Radeon RX 7700 XT i Radeon RX 7800 XT właściwie była tylko kwestią czasu. W końcu się doczekaliśmy – podczas targów Gamescom 2023 oficjalnie zaprezentowano sprzęt, który ma podbić serca graczy. Tym razem z trochę mniej zasobnym portfelem. Co oferują nowe karty graficzne do gier?

Radeon RX 7800 XT – specyfikacja i wydajność

Radeon RX 7800 XT to propozycja z wyższej półki, która została zaprojektowana z myślą o graniu na monitorach o rozdzielczości 1440p.

Model Radeon RX 7700 XT Radeon RX 7800 XT Radeon RX 7900 XT Układ graficzny AMD Navi 32 XL (RDNA 3) AMD Navi 32 XT (RDNA 3) AMD Navi 31 XT (RDNA 3) Jednostki cieniujące 3456 3840 5376 Jednostki Ray Accelerators 54 60 84 Jednostki AI 108 120 168 Taktowanie Game/Boost 2171/2544 MHz 2124/2430 MHz 2025/2394 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 16 GB GDDR6 256-bit 20 GB GDDR6 320-bit Przepustowość pamięci 432 GB/s 624 GB/s 800 GB/s Pamięć Infinity Cache 48 MB 64 MB 80 MB Współczynnik TBP (zasilanie) 245 W (2x 8-pin) 263 W (2x 8-pin) 300 W (2x 8-pin) Sugerowana cena $449 $499 $899

Producent zastosował układ graficzny Navi 32 z 60 jednostkami obliczeniowymi RDNA 3 – łącznie dają one 3840 procesorów strumieniowych, 60 jednostek Ray Accelerators (2. gen) i 120 jednostek wspomagania AI. Do dyspozycji oddano 16 GB pamięci GDDR6 256-bit oraz 64 MB szybkiej pamięci Infinity Cache.

Karta oferuje wsparcie dla wyjść obrazu HDMI 2.1a i DisplayPort 2.1, a współczynnik TBP oszacowano na 263 W (referencyjna konstrukcja wymaga do działania podłączenia dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających).

Radeon RX 7800 XT ma konkurować z modelem GeForce RTX 4070. Producent ujawnił wyniki wewnętrznych testów wydajności, które przeprowadzono w rozdzielczości 1440p na maksymalnych ustawieniach graficznych.



Radeon RX 7800 XT w większości tytułów ma być wydajniejszy od GeForce RTX 4070

Producent chwali się, że w większości tytułów Radeon RX 7800 XT wypada lepiej względem GeForce RTX 4070 – w niektórych tytułach można mówić o kilkunastu procentach przewagi. Warto jednak zauważyć, że w niektórych tytułach (głównie tych korzystających z Ray Tracingu) lepszy okazuje się model Nvidii.

Radeon RX 7700 XT – specyfikacja i wydajność

Radeon RX 7700 XT to model ze średniej półki. Co prawda też został on zaprojektowany z myślą o graniu w rozdzielczości 1440p, ale mówimy już o nieco słabszej specyfikacji.



AMD chwali się większą przepustowością pamięci względem konkurencyjnych modeli GeForce RTX 4000

Na pokładzie znalazł się układ graficzny Navi 32 w wersji okrojonej do 54 bloków obliczeniowych RDNA 3 – taka konfiguracja przekłada się na 3456 jednostek cieniujących, 54 jednostki Ray Accelerators (2. gen) i 108 jednostek wspomagania AI. Karta oferuje 12 GB pamięci GDDR6 192-bit i 48 MB pamięci Infinity Cache.

Konstrukcja oczywiście wspiera wyjścia HDMI 2.1a i DisplayPort 2.1. Mimo słabszej specyfikacji, pobór mocy nie uległ znaczącej zmianie – producent oszacował współczynnik TBP na 245 W. Referencyjna wersja też wymaga podłączenia dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających.

Radeon RX 7700 XT ma stanowić odpowiedź na konkurencyjny model GeForce RTX 4060 Ti (przy czym AMD posłużyło się wersją z 16 GB pamięci VRAM, która nie jest zbyt opłacalna). Testy kart przeprowadzono w rozdzielczości 1440p na maksymalnych ustawieniach graficznych.



Radeon RX 7700 XT w większości gier ma być dużo wydajniejszy względem modelu GeForce RTX 4060 Ti 16 GB

Radeon RX 7700 XT w przeważającej większości gier ma być dużo wydajniejszy od GeForce RTX 4060 Ti. W kilku tytułach korzystających z Ray Tracingu minimalnie lepiej ma wypadać model Nvidii.

Radeon RX 7800 XT i RX 7700 XT - kiedy i w jakich cenach?

Nowe karty graficzne mają trafić do sprzedaży 6 września - sugerowane ceny to odpowiednio 499 dolarów za Radeona RX 7800 XT (czyli pomiędzy GeForce RTX 4060 Ti a GeForce RTX 4070) i 449 dolarów za Radeona RX 7700 XT (czyli pomiędzy GeGeForce RTX 4060 Ti 8 GB i 16 GB. AMD przygotowało referencyjne konstrukcje, ale na rynku pojawią się również autorskie wersje z ulepszonymi chłodzeniami (te lepsze powinny być wyżej wycenione).

