Planujecie zakup nowej karty graficznej do gier? Jeśli tak, to może właśnie jest do tego dobra okazja. Nvidia w oficjalnym sklepie obniżyła ceny kart graficznych GeForce RTX 4000 Founders Edition.

Dawno nie było tak dobrej sytuacji na rynku kart graficznych do gier. Od dłuższego czasu obserwujemy obniżki cen w sklepach. Niższe ceny pojawiły się także w oficjalnym sklepie Nvidii.

Nvidia obniża ceny kart graficznych GeForce RTX 4000

Warto tutaj przypomnieć, że kilka miesięcy temu polski oddział Nvidii wznowił działalność oficjalnego sklepu, gdzie można nabyć specjalne wersje kart graficznych Founders Edition. Teraz sprzęt można kupić w jeszcze lepszych cenach:

GeForce RTX 4090 Founders Edition – cena obniżona z 8699 złotych do 7999 złotych

GeForce RTX 4080 Founders Edition – cena obniżona z 6499 złotych do 5999 złotych

GeForce RTX 4070 Founders Edition – cena obniżona z 3199 złotych do 2999 złotych

Niższe ceny mogą zachęcić potencjalnych klientów do wyboru specjalnych wersji Nvidia Founders Edition. Co prawda najtańsze niereferencyjne wersje można kupić trochę taniej, ale Foundersy to naprawdę udane konstrukcje – jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić modele GeForce RTX 4090 Founders Edition i GeForce RTX 4080 Founders Edition.

Obniżki niestety nie dotyczą modelu GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition, który nadal jest dostępny w sugerowanej cenie 2039 złotych. Propozycja nie wydaje się aż tak zachęcająca, bo najtańsze autorskie wersje w sklepach można kupić poniżej 1900 złotych. Inna kwestia to ogólny sens modelu RTX 4060 Ti, gdy na rynku można znaleźć bardziej opłacalne konstrukcje.

Źródło: Nvidia