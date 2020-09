Przejęcia w branży gier zdarzają się stosunkowo często, ale mało kiedy można nazywać je prawdziwą bombą. Dziś pojawia się ku temu sposobność. Microsoft dalej się zbroi.

Właśnie oficjalnie ogłosił, iż kupił spółkę ZeniMax Media. To właśnie pod nią znajduje się Bethesda. Z reguły dobrze poinformowane źródła mówiły o kwocie transakcji sięgającej 7,5 mld dolarów i miały rację. Microsoft potwierdził, że wydał właśnie tyle.

Today is a special day… We are THRILLED to welcome the talented teams and beloved game franchises of @Bethesda to Team Xbox!



