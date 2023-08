Microsoft potwierdził pojawiające się ostatnio doniesienia sugerujące mocne uderzenie firmy na targach Gamescom 2023. Wedle obietnic gracze powinni szykować się na ogrom atrakcji.

Microsoft pojawi się w Kolonii nie pierwszy raz. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, w tym roku postarają się o największe stoisko w swojej historii związanej tą imprezą cyklicznie odbywającą się w Niemczech. Odwiedzający (a także śledzący relacje online, chociaż ci w nieco mniejszym stopniu) mają otrzymać mnóstwo smakowitych kąsków. Pojawi się przynajmniej kilka pozycji z listy najbardziej oczekiwanych gier 2023 r.

"To fani sprawiają, że Gamescom jest największym wydarzeniem gamingowym na świecie i cieszymy się, że będziemy mogli powitać was w tym roku największym stoiskiem, jakie kiedykolwiek mieliśmy na targach Gamescom. Odwiedzający będą mogli doświadczyć ogromnej liczby ekscytujących nowych gier, które pojawią się na Xbox, PC i w Game Pass, możliwości robienia fantastycznych zdjęć i cieszyć się powrotem Xbox FanFest."

Największe stoisko w historii Gamescom

Gracze, którzy pojawią się na imprezie będą mogli spędzić czas przy stoisku z ponad 30 grami spod skrzydeł Microsoft. Chociaż kolejki wydają się nieuniknione, nieco zmniejszać może je fakt przygotowania ponad 150 stanowisk.

Nie zanosi się na to, aby zaserwowano graczom wyłącznie mniejsze i znane już produkcje. Z ujawnionych informacji wynika, że można będzie z bliska przyjrzeć się tak gorączkowo wyczekiwanym tytułom jak S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl od ukraińskiego GSC Game World, PAYDAY 3 tworzonemu przez Starbreeze Studios czy Cyberpunk 2077: Phantom Liberty polskiego CD PROJEKT RED. Pojawią się też gry powstające w ramach programu [email protected] wspierającego niezależnych twórców.

Nie zabraknie również pokazów i to coś, na co będą czekać także śledzący imprezę w domach, przez Internet. W tym kontekście Microsoft też stawia na mocne karty. Ma zaprezentować m.in. Starfield od Bethesda Game Studios, wyścigi Forza Motorsport od twórców z Turn 10 Studios oraz strategię Ara: History Untold, nad którą pracuje Oxide. Będą też promowane nowości do już wydanych gier, w tym The Elder Scrolls Online i Microsoft Flight Simulator.

Kiedy Gamescom 2023?

Targi Gamescom 2023 odbędą się już wkrótce. Imprezę zaplanowano na dni 23-27 sierpnia. Dla zwiedzających drzwi hal otworzą się 24 sierpnia.