Kup dobrego smartfona i odbierz równie dobre słuchawki w prezencie. Firma Vivo uruchomiła promocję z okazji Black Friday 2020.

vivo Y70 + dobre słuchawki w promocji na Black Friday

Prezentuje się nieźle, a w środku skrywa przyzwoite podzespoły. To czyni ze smartfona vivo Y70 jedną z najlepszych propozycji z pogranicza niskiej i średniej półki cenowej. Szybki procesor w połączeniu z 8 GB pamięci RAM zapewnia płynną pracę Androida i każdej aplikacji, jaką zdecydujesz się uruchomić, a potrójny aparat 48 Mpix robi wyśmienite zdjęcia i nagrywa filmy w 4K. Najróżniejsze materiały dobrze ogląda się na wyświetlaczu AMOLED o rozdzielczości Full HD+, a umieszczony pod nim czytnik linii papilarnych gwarantuje ci odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

To ciekawy telefon na co dzień, który nie jest flagowcem, ale pod względem jakości wykonania czy wydajności niewiele mu do niego brakuje. Jeżeli przymierzałeś się do zakupu smartfona vivo Y70, ale brakowało ci dodatkowej zachęty, to wiedz, że z okazji Black Friday przygotowana została ciekawa promocja, mianowicie…

Kup vivo Y70 między 27 i 30 listopada, a w prezencie otrzymasz słuchawki vivo TWS Neo, które normalnie kosztują 499 złotych. Oferta jest więc naprawdę dobra – podobnie jak wspomniany gadżet. Czym może się pochwalić? Ano przede wszystkim bardzo dużymi, ponad 14-milimetrowymi przetwornikami, dzięki którym do naszych uszu docierają przyjemne, wyraźne i mocne dźwięki. Drzemiąca w środku platforma Qualcomm QCC3046 zapewnia z kolei niskie opóźnienia w komunikacji Bluetooth 5.2. W tym miejscu warto też wspomnieć o technologii aptX Adaptive pozwalającej zachować szczegóły utworów przy połączeniu bezprzewodowym.

Te całkowicie bezprzewodowe słuchawki mają też kilka rozwiązań, którym zawdzięczają to „Neo” w nazwie. Między innymi jest to wygodne sterowanie za pomocą ruchów palca. Najważniejszy jest jednak system redukcji hałasu, za którym stoi sztuczna inteligencja. Dzięki temu możesz mieć pewność, że żaden szum czy gwar nie zakłóci ci rozmowy lub podróży spędzonej z ulubioną muzyką. Długi czas działania również jest atutem: wynosi do 4,5 godziny lub nawet 22,5 godziny z wykorzystaniem ładującego etui.

Aby otrzymać prezent, kup smartfona w dowolnym kanale sprzedaży, a następnie udaj się na stronę promocji i wypełnij formularz.

Źródło: vivo

