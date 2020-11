Zgodnie z zapowiedziami, oficjalnej premiery doczekał się dziś POCO M3. Tym razem producent zdecydował się wyróżnić nie tylko kuszącą ceną, ale i wpadającym w oko designem.

POCO M3. Więcej niż się spodziewasz

Początkowo pod POCO skrywała się seria smartfonów Xiaomi. Nie tak dawno zdecydowano jednak, że będzie to nowa marka tego typu urządzeń. Do oferowanych modeli z serii POCO F oraz POCO X dziś dołączył pierwszy przedstawiciel serii POCO M. Będzie ona obejmowała najtańsze propozycje, co nie znaczy jednak, że najmniej interesujące.

Są przecież osoby, które poszukują budżetowych telefonów. POCO M3 ma oferować im więcej niż bezpośredni konkurenci i faktycznie producentowi udało się zadbać tutaj o solidnie prezentującą się specyfikację. Smartfon był prezentowany na konferencji pod hasłem „Więcej niż się spodziewasz” i można uznać je za całkiem trafne.

5 powodów by kupić POCO M3

Podczas prezentacji bardzo wyraźnie zaakcentowano te elementy, którymi POCO M3 ma przyciągać najbardziej. Jest ich pięć. Pierwszy to bateria o dużej pojemności 6000 mAh wspierająca ładowanie 18W. Drugim ma być aparat fotograficzny z obiektywem głównym 48 Mpix obsługującym funkcję Color Focus i tryb nocny. Zastosowano tu także obiektywy makro i portretowy, chociaż trudno przypuszczać, aby było stać je na coś więcej. Nie wypada za to narzekać na trzeci podkreślony punkt, a mianowicie wydajność, bo czuwać ma nad nią procesor Qualcomm Snapdragon 662 współpracujący z 4 GB RAM LPDDR4x.

Listę uzupełniają jeszcze wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+, a także wpadający w oko design. I niezależnie od oceny jego atrakcyjności trudno się nie zgodzić, że POCO M3 faktycznie się wyróżnia. Głównie poprzez bardzo wyraźne zaakcentowanie modułu aparatu fotograficznego i towarzyszące temu logo POCO. Wedle podanych informacji cała wyspa nie wystaje poza płaszczyznę obudowy więcej niż 1mm. Smartfon ma być dostępny w trzech kolorach - czarnym, niebieskim oraz żółtym. Specjalny materiał na obudowie ma zapewniać pewniejszy chwyt i eliminować problem z pojawiającymi się odciskami palców.

Specyfikacja POCO M3 w szczegółach

Android 10, MIUI 12

6.53-calowy ekran IPS, 1080 x 2340 pikseli, Corning Gorilla Glass 3

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610 (11 nm)

4 GB RAM

64 GB UFS 2.1 / 128 GB UFS 2.2 + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix f/1.79 + 2 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4

kamera przednia 8 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual SIM

bateria 6000 mAh, ładowanie 18W, przewodowe ładowanie zwrotne

dwa głośniki, czytnik odcisków linii papilarnych z boku, rozpoznawanie twarzy

wymiary 162,3 x 77,3 x 9,6 mm

waga 192

Ile kosztuje POCO M3?

Producent porównał POCO M3 do modeli Samsung Galaxy A31 i Oppo A53. Nie bez powodu, bo w najbardziej akcentowanych elementach jego propozycja zapowiada się lepiej. Wyraźnie podkreślono też znacznie niższe ceny. Bo hasło „Więcej niż się spodziewasz” to odniesienie również do nich.

POCO M3 będzie dostępny w dwóch wariantach - 4 GB RAM + 64 GB oraz 4 GB RAM + 128 GB. Mamy już potwierdzenie, że smartfon pojawi się również w oficjalnej polskiej dystrybucji. Sprzedaż rozpocznie się 7 grudnia, a zainteresowani zapłacą odpowiednio 649 złotych lub 749 złotych. Wcześniej, bo już 30 listopada wystartuje przedsprzedaż. Niewykluczone, że z dodatkowymi atrakcjami.

Źródło: POCO

