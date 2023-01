Od kilku godzin w sieci zaczęły pojawiać się artykuły, według których już jutro firma Apple zaprezentuje swój pierwszy nowy produkt w tym roku. Mówi się o nowych MacBookach Pro lub Makach mini.

Pierwsza prezentacja Apple w 2023 roku

Jako pierwszy doniesienia na ten temat opublikował Jon Prosser, który znany jest z tego typu ogłoszeń. Nie zawsze się one jednak sprawdzają.

Nowe produkty mają zostać zaprezentowane za pośrednictwem komunikatu prasowego. Nie będzie zatem wydarzenia z udziałem dziennikarzy ani transmitowanej na żywo prezentacji wideo.

Jak widać Prosser nie podał żadnych informacji na temat tego, jakie nowe urządzenie może zostać zaprezentowane. Jak już wspomniano, mogą to być nowe modele 14-calowych i 16-calowych MacBooków Pro lub nowych Maków mini.

W obu przypadkach nie oczekuje się żadnych nowości w designie. Zmiana dotyczyć ma jedynie poprawy wydajności poprzez wykorzystanie procesorów najnowszej generacji. MacBooki dostępne będą z układami M2 Pro oraz M2 Max, a model mini wyposażony zostanie w czip M2, który obecnie znajduje się w najnowszych MacBookach Air.



Mac mini z układem M1

Biorąc pod uwagę niewielki wzrost wydajności czipów M2 w porównaniu do ich poprzedniej generacji, prezentacja nowych komputerów może być okazją do zakupu poprzednich modeli w bardziej przystępnej cenie. To nadal bardzo dobre komputery i będzie tak nawet wtedy, gdy w sprzedaży pojawią się ich nowsze generacje.

Co więcej, dziennikarze serwisu MacRumors poinformowali, że jeszcze w tym tygodniu organizowane będą briefingi na temat nowych urządzeń, w których uczestniczyć będą przedstawiciele branżowych mediów.

Źródło: MacRumors