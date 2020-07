Wydajny, efektowny, a przy tym, niedrogi. ASUS ROG Strix G G531GT to idealny laptop do grania i nauki, zwłaszcza jeżeli szukacie dobrego sprzętu w niewygórowanej cenie.

Szukacie dobrego laptopa do grania i nauki, który nie nadwyręży budżetu? Jeżeli tak, to warto zwrócić uwagę na model ASUS ROG Strix G G531GT – to nowoczesna konstrukcja, która występuje w różnych konfiguracjach, a przy tym powinna sprostać oczekiwaniom graczy.

ASUS ROG Strix G G531GT spełni oczekiwania graczy

ROG Strix G G531GT już na pierwszy rzut oka wygląda na wyjątkową konstrukcję. Przy projektowaniu laptopa brał udział zespół BMW Designworks Group, więc możemy liczyć na agresywną, nowoczesną stylistykę i efektowne podświetlenie LED – to sprzęt, który niewątpliwie może się podobać.

Laptop został wyposażony w 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px). Warto dodać, że w sprzedaży występują konfiguracje ze zwykłym ekranem o odświeżaniu 60 Hz, a także modele z szybszym panelem 120 Hz – ten drugi powinien zainteresować fanów dynamicznych gier akcji, gdzie większa płynność animacji przełoży się na lepsze wrażenia z rozgrywki.

Graczy zainteresuje specjalna klawiatura, której bliżej do wygodnych, desktopowych modeli – poszczególne klawisze zostały oddzielone od siebie, a producent dodatkowo zaakcentował WSAD. Całość dopełnia 4-strefowe podświetlenie RGB LED.

Wydajne podzespoły i efektywne chłodzenie

Laptop do grania nie obejdzie się bez wydajnych podzespołów. Podobnie jest i w tym przypadku – producent zastosował wydajne procesory i karty graficzne, które pozwolą na uruchomienie najnowszych tytułów. Specyfikacja przewiduje bardzo zróżnicowane konstrukcje, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie (topowy model wykorzystuje 6-rdzeniowy procesor Intel Core i7 i kartę Nvidia GeForce RTX 2070).

Nie zapomniano też o odpowiednim chłodzeniu komponentów. ROG Strix G G531GT wykorzystuje dwa niezależne wentylatory i samoczyszczący się moduł termiczny. Dodatkowym atutem jest oprogramowanie ROG Armoury Crate, gdzie można dostosować wydajność i poziom generowanego hałasu.

Pomimo dobrej specyfikacji, producentowi udało się zachować kompaktowe rozmiary urządzenia - ROG Strix G G531GT ma 26 mm grubości i waży niecałe 2,4 kg. Nie powinno więc być problemów, by korzystać z niego także na wyjazdach.

ASUS ROG Strix G G531GT – dobry laptop do gier nie musi być drogi

ASUS ROG Strix G G531GT to idealny przykład na to, że laptop do gier wcale nie musi kosztować majątku. Sprzęt jest dostępny w dużych sieciach handlowych, a podstawowa konfiguracja została wyceniona na 3899 złotych.

Źródło: ASUS

