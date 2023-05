Na ostatniej prostej przed premierą Layers of Fear twórcy zapowiedzieli udostępnienie wersji demo i ujawnili wymagania sprzętowe gry. Wszystkie informacje wyglądają obiecująco z punktu widzenia graczy.

Demo Layers of Fear będzie dostepne lada dzień

Layers of Fear to kolejna produkcja polskiego studia Bloober Team, które ma już łatkę ekipy lubującej się w przygotowywaniu horrorów. Chociaż tytuł może sugerować coś innego, Layers of Fear nie jest pierwszą odsłoną serii (dla niektórych jednej z lepszych jeśli chodzi o polskie gry), ale jej zwieńczeniem (po Layers of Fear z 2016 r. i Layers of Fear 2 z 2019 r.). Przedstawi historie trójki różnych bohaterów (malarza, aktora i pisarki), które w pewnym momencie zaczną się splatać. Premierę zaplanowano na czerwiec, chociaż niektórzy będą mogli zasmakować rozgrywki wcześniej.

Gracze korzystający z komputerów otrzymają możliwość sprawdzenia wersji demo Layers of Fear. Zostanie udostępniona za pośrednictwem platformy Steam już w najbliższy poniedziałek, 15 maja. Finalna wersja gry ma trafić również na Epic Games Store, a także na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S.

Jaki komputer do Layers of Fear?

Layers of Fear to produkcja powstająca na silniku Unreal Engine 5. Ujawniono wreszcie, jaki komputer będzie potrzebny do płynnej rozgrywki. Twórcy podali cztery przykładowe konfiguracje, poza samymi podzespołami możemy zobaczyć też adnotacje o rozdzielczości i liczbie klatek na sekundę, jakich można się spodziewać.

Wydaje się, że większość graczy nie będzie przerażona tymi informacjami. Wymagania sprzętowe Layers of Fear nie są wygórowane, mocniejszy sprzęt został wymieniony w zasadzie wyłącznie w kontekście konfiguracji dającej możliwość zabawy w rozdzielczości 4K z aktywnym ray tracingiem. Rekomendowana jest do tego karta graficzna GeForce RTX 3080 Ti.

Layers of Fear wymagania sprzętowe