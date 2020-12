Jeśli szukasz dobrej gry, w którą zagrasz na swoim smartfonie, to mamy dla Ciebie bardzo dobre wieści. Dzisiaj, popularna gra z gatunku MOBA – League of Legends – debiutuje również na urządzeniach mobilnych.

League of Legends: Wild Rift – czego się można spodziewać

League of Legends: Wild Rift, to nic innego, jak przełożenie popularnej gry z gatunku MOBA – League of Legends – na urządzenia z systemem Android i iOS. W grze rywalizują ze sobą dwie drużyny po pięciu graczy, a sama rozgrywka skupia się na kooperacji (choć z tym czasem może być spory problem). Firma Riot Games zadbała o intuicyjne sterowanie oraz cały czas wprowadza poprawki, do swojego tytułu, który również w przyszłości ma zadebiutować na konsolach. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun League of Legends: Wild Rift:

League of Legends: Wild Rift – patch 1.1 wprowadza nowe wydarzenie

10 grudnia 2020 roku firma Riot Games udostępniła patch 1.1, który wprowadza m.in. nowe wydarzenie oraz dwóch, bardzo dobrze znanych bohaterów wszystkim fanom League of Legends – Dariusa i Dravena. W ramach wydarzenia gracze będą mogli wykonywać misje, za które dostaną różnorodne nagrody.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza gra Riot Games, która ma swoją premierę w 2020 roku. Dokładnie 2 czerwca 2020 roku swoją premierę miała doskonała strzelanka – Valorant. Więcej na ten temat możecie przeczytać w naszej recenzji Valorant.

Źródło: Riot Games, Informacja własna

