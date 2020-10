Co powiesz na turowego erpega osadzonego w świecie LoL-a? Może najpierw obejrzyj oficjalny zwiastun gry Ruined King: A League of Legends Story – bo o niej właśnie mowa.

Ruined King: A League of Legends Story, czyli turowe RPG w świecie LoL-a

Ruined King: A League of Legends Story to taktyczne RPG z walką w turach. Jest kierowane do pojedynczego gracza i osadzone w świecie Runeterry, dzielonym z samym LoL-em. Warto zwrócić uwagę na to, że za projekt odpowiada nie Riot Games, lecz studio Airship Syndicate. Tę ekipę możesz kojarzyć przede wszystkim z Darksiders Genesis i Battle Chasers: Nightwar, a to naprawdę solidne portfolio.

Skoro gry dzielą świat, to na swojej drodze spotkasz też dobrze ci znanych bohaterów – Miss Fortune, Brauma, Ahri czy Pyke’a – ale ponoć nie musisz być mistrzem LoL-a, by czerpać przyjemność z gry w Ruined King. Na temat samej rozgrywki wiemy natomiast niewiele, co ma się jednak zmienić w nadchodzących tygodniach. Na pewno nie zmienia tego oficjalny zwiastun – ten jest do obejrzenia poniżej.

Zobacz oficjalny zwiastun Ruined King: A League of Legends Story:

Ruined King: A League of Legends Story – premiera w przyszłym roku

Ruined King: A League of Legends Story zadebiutuje na początku przyszłego roku w wersjach przeznaczonych na komputery oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Wyląduje także na konsolach nowej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series X|S, ale na to będziemy musieli poczekać odrobinę dłużej. Dobra wiadomość jest taka, że w planach jest bezpłatna aktualizacja.

Źródło: Riot Games, VG247, TechRadar

