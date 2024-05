Połączenie LEGO i Apple? Oto oficjalny LEGO Apple Store. Konstrukcja zgłoszona przez fana może wejść do masowej produkcji, jeśli tylko uzyska odpowiednią liczbę głosów i obie strony się dogadają.

Wiemy doskonale, że klocki LEGO to zabawki nie tylko dla dzieci. Zestawy LEGO dla dorosłych cieszą się równie dużą popularnością.

Jeśli twoje małe miasteczko LEGO stało się wystarczająco duże, może czas dodać do niego oficjalny LEGO Apple Store? Taka możliwość istnieje dzięki niedawno zgłoszonej konstrukcji fana, która może zostać rozważona przez LEGO, jeśli zdobędzie 10 000 głosów. Precyzyjnie wykonana budowla zawiera wszystkie elementy charakterystyczne dla nowoczesnego Apple Store: przeszklone fronty, stoły z komputerami Mac i iPhone'ami oraz półki z idealnie ułożonymi białymi pudełkami.

Twórcy projektu

Jednym z twórców projektu jest Truman, znany jako Legotruman, fan z Hongkongu odpowiedzialny za zestaw LEGO Gwiaździsta Noc. Inne jego projekty, takie jak Gundam, LEGO Anatomy i Spirited Away, są obecnie rozważane przez LEGO. Współpracuje z nim 2A2A, zwycięzca konkursu na Disney’owy projekt LEGO z Fantazją Myszki Miki. Obaj twórcy korzystają z programu LEGO Ideas, który umożliwia fanom zgłaszanie pomysłów na zestawy tematyczne.

LEGO Ideas LEGO Ideas to specjalny program firmy LEGO, który pozwala fanom na zgłaszanie własnych pomysłów na nowe zestawy LEGO. Użytkownicy mogą tworzyć i prezentować swoje koncepcje na dedykowanej platformie internetowej. Jeśli projekt zdobędzie określoną liczbę głosów od społeczności (zazwyczaj 10 000), LEGO rozważa możliwość wprowadzenia go do produkcji. Wybrane projekty przechodzą przez proces oceny, a jeśli zostaną zaakceptowane, mogą trafić na rynek jako oficjalne zestawy LEGO. Program LEGO Ideas umożliwia fanom bezpośredni wpływ na to, jakie nowe zestawy pojawią się w sprzedaży, oraz daje im szansę na współpracę z LEGO przy tworzeniu nowych produktów.

Projekt Legotrumana nie bazuje na żadnym konkretnym Apple Store, ale na estetyce tej marki. Oprócz dużego, białego logo i szklanych ścian, w projekcie znajdują się czarne ramy drzwi, słuchawki ułożone w kwiatowy wzór i fikus w doniczce z białymi i nugatowymi akcentami. W zestawie można znaleźć także miniaturowe wersje oryginalnego iMaca i Vision Pro.

Szanse na realizację

Projekt zyskał już ponad 1300 zwolenników, co dobrze wróży jego szansom na osiągnięcie 10 tys. głosów w ciągu 600 dni. Jeśli to się uda, LEGO rozważy realizację projektu. Nie oznacza to jednak, że zestaw na pewno trafi do sprzedaży, gdyż LEGO musi także uwzględnić aspekty licencyjne, a Apple jest znane z ochrony swojego wizerunku..

Źródło: The Verge