Lekki jak piórko laptop od Realme teraz w świetnej cenie

Lekki laptop w aluminiowej obudowie, z procesorem Intel i5, 16GB RAM i z bardzo dobrym ekranem, za nieco ponad 2000 złotych? O dziwo wcale nam się to nie przewidziało.

Momencik... laptop od Realme?

Realme należy do marek dobrze w Polsce znanych. Chiński producent smartfonów wielu osobom kojarzy się z bardzo dobrze ocenianymi telefonami, często aspirującymi do miana "zabójców flagowców". Book Prime to pierwszy laptop w katalogu marki, ale wcale nie musi to świadczyć na niekorzyść sprzetu. Urządzenie zbiera póki co całkiem dobre recenzje, a skoro takie Huawei zdołało zaistnieć na rynku niedrogich laptopów, to czemu nie miałoby się udać także Realme?

Book Prime wygląda na pierwszy rzut oka troszkę jak MacBook - specyficzna estetyka, a także cienka i lekka obudowa wykonana z metalu momentalnie nasuwają skojarzenia ze sprzętem spod znaku Apple. Laptopa oparto na niezbyt nowym, ale przyzwoitym procesorze Intel i5 11-tej generacji, a także na 16GB RAM szybkiej pamięci o wysokim taktowaniu i na dysku SSD 512GB (M.2 PCIe). Do tego Book Prime wyróżnia się naprawdę dobrym, 14-calowym ekranem z matrycą o podwyższonej rozdzielczości (2160×1440 px) i z wysokim pokryciem barw sRGB. Do tego całkiem mocne jak na tak małą konstrukcję głośniki Harman i spora bateria, która nie tylko zapewnia długą pracę, ale też i ładuje się bardzo szybko (do 50% w pół godziny).

Czego zabrakło? W sumie niewielu rzeczy. Pośród najbardziej odczuwalnych braków można wskazać brak łącza HDMI, a także brak możliwości rozbudowy pamięci powyżej 16 GB. Przydałby się także procesor 6-rdzeniowy, choć nawet z obecnym 4-rdzeniowym Intelem Book Prime powinien spokojnie poradzić sobie z większością zadań biurowych czy domowych (jeśli wykluczymy granie). W przypadku promocyjnej ceny 2299 złotych, w jakiej można aktualnie nabyć ten sprzęt na stronie Rtv Euro Agd, jest to w sumie trochę marudzenie, bo laptopy tego typu standardowo są wyceniane powyżej 3 tysięcy złotych i potrafią nieść ze sobą o wiele więcej kompromisów.

Oprócz niezłej ceny na laptopa od Realme, Euro kusi też obecnie niską ceną na budżetowy smartfon Motoroli. Model Moto G52 4/128GB można obecnie zakupić za 689 złotych.

źródło: informacja własna

