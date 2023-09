W dobie cyfryzacji ataki za pomocą wiadomości tekstowych to powszechna praktyka. Dlatego warto znać i mieć zapisany w telefonie numer 799 448 084.

To kontakt do analityków z CERT Polska. Można do nich wysłać każdego SMS-a, którego treść wyda nam się podejrzana. Co ważne, zrobimy to bez żadnych opłat. Na pewno warto zgłaszać wiadomości z dziwną zawartością i linkami, bo dzięki temu możemy ochronić nie tylko siebie, ale i inne osoby – na przykład te, które mniej znają się na technologiach i nie potrafią rozpoznać zagrożenia.

Podejrzany SMS? Zgłoś do CERT

Najlepiej zapisać sobie wspomniany numer. Jeśli będziemy mieli go w książce telefonicznej, łatwo przekażemy podejrzaną zawartość analitykom bez ingerencji w jej treść. To dość istotne, bo każdy znak może być kluczowy.

O czym należy pamiętać

Specjaliści z CERT Polska analizują każde otrzymane zgłoszenie, ale trzeba pamiętać, że istnieją pewne ograniczenia w tym względzie. Z jednego numeru można przesłać do analizy maksymalnie trzy SMS-y w ciągu czterech godzin.

Ponadto nie należy tam wysyłać SMS-ów Premium. Numer CERT służy wyłącznie do zgłaszania prób phishingu lub wiadomości, które zachęcają do instalacji podejrzanych aplikacji.

źródło: dobreprogramy.pl