Firma Lenovo rozpoczęła właśnie akcję, w której do zgarnięcia jest nawet 500 zł. Zasady? Wyjątkowo proste - wystarczy, że kupisz wybrany model komputera Lenovo Yoga.

Komputery Lenovo Yoga dla każdego - od dziś w świetnej promocji

Połączenie mobilności laptopów i wydajności stacjonarnych komputerów to dwie główne cechy, którymi Lenovo opisuje swoje flagowe urządzenia z linii Yoga.

Tym samym są one świetnym wyborem dla każdego, kto w najbliższym czasie planuje rozpoczęcie nauki na studiach i wymaga urządzenia, które sprawdzi się podczas codziennych zajęć. Z uwagi na swoją wydajność - zadowoleni będą również ci, którzy potrzebują mobilnego komputera do pracy. Generalnie rzecz biorąc - laptopy Lenovo Yoga starają się być jak najbardziej uniwersalne.

Zwrot nawet do 500 zł po zakupie laptopa Lenovo Yoga

Od dziś, każdy kto planował zakup laptopa - powinien zainteresować się nową promocją Lenovo Polska, w której do zgarnięcia jest nawet 500 zł. Zasady są banalne - wystarczy kupić urządzenie objęte promocją oraz zarejestrować zakup.

Jak wziąć udział w promocji Lenovo? Promocją objęte są wybrane produkty z serii Yoga: Lenovo Yoga 7, Yoga 7 Slim oraz Yoga Slim 7 Pro. Po zakupie wybranego urządzenia w przeciągu 14 dni należy zarejestrować produkt na stronie lenovopolska.pl/cashbackyoga wykorzystując do tego skan (lub zdjęcie) dowodu zakupu oraz numer seryjny laptopa. Po spełnieniu tych warunków, każda osoba otrzyma zwrot od 300 do 500 zł na wskazane konto. Jaki zwrot można otrzymać? za zakup Lenovo Yoga Slim 7 Pro: 500 zł

za zakup Lenovo Yoga 7 lub Yoga Slim 7: 300 zł

Promocja trwa do 30 czerwca i oprócz atrakcyjnych zwrotów - Lenovo informuje, że każdy użytkownik będzie mógł skorzystać z wsparcia na poziomie Premium. Pakiet serwisowy obejmuje m.in. wsparcie wyspecjalizowanych techników w przypadku niespodziewanej awarii, a także możliwość ciągłego kontaktu przez infolinię, czat lub e-mail.

Wsparcie Premium w Lenovo to także naprawa sprzętu z dojazdem do klienta, coroczna kontrola kondycji komputera, a także pomoc w konfiguracji np. urządzeń sieciowych. Dla każdego, kto nie jest komputerowym geekiem, ale oczekuje profesjonalnego podejścia do wsparcia pozakupowego - Lenovo może się okazać świetnym wyborem.

