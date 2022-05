Disney+ zadebiutuje w Polsce już za niewiele ponad miesiąc. Jeśli wiesz już na pewno, że chcesz nie tylko sprawdzić ten serwis, ale też korzystać z niego regularnie, to ta promocja jest dla ciebie.

Disney+: promocja na start

Od premiery Disney+ w Polsce dzieli nas nieco ponad miesiąc. Wyczekiwana od dawna usługa zadebiutuje dokładnie 14 czerwca 2022 roku, a korzystanie z niej będzie wiązać się z opłacaniem abonamentu w wysokości 28,99 zł miesięcznie lub 289,90 zł rocznie. Ta druga opcja to sposób na otrzymanie dwóch miesięcy w gratisie. Jeśli się pospieszysz, to w prezencie otrzymasz jeszcze dwa dodatkowe miesiące za darmo.

Promocja przedstawia się następująco: każdy, kto zarejestruje się na stronie Disney+ do 13 czerwca, do godziny 23.59, otrzyma w dniu premiery link do oferty specjalnej. Aktywacji należy dokonać najpóźniej 26 czerwca 2022 roku – w ten sposób wykupisz dostęp na okrągły rok, płacąc jedynie 229,90 zł, a więc tyle, ile normalnie kosztuje 8 miesięcy.

Co zaoferuje Disney+ w Polsce?

Disney+ to serwis, w którego bibliotece znajdują się klasyczne, jak i premierowe produkcje takich marek i wytwórni jak Disney, Pixar, Marvel, 20th Century Studios czy Star Wars. Fani tej ostatniej serii mogą liczyć między innymi na oryginalne seriale: The Mandalorian, The Book of Boba Fett czy (niedawno zaprezentowany na zwiastunie) Obi-Wan Kenobi. To także marvelowski Moon Knight czy nominowana do Oscara animacja Luca.

Disney+ zaoferuje rozdzielczość 4K, efekty HDR i przestrzenne audio w formacie Dolby Atmos, a dodatkowymi korzyściami w ramach abonamentu będą: możliwość utworzenia 7 profili, równoczesne korzystanie na 4 urządzeniach i opcja oglądania offline. Wygląda na to, że Netflix i HBO Max doczekają się poważnego rywala.

Źródło: Disney Polska