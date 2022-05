Xbox dawno już nie jest marką kojarzoną wyłącznie z konsolami, a w przyszłości – i to niedalekiej – spotkać mamy ją na wielu różnych urządzeniach. Krótko mówiąc: inicjatywa „Xbox Everywhere” żyje.

Xbox Everywhere – na każdym twoim urządzeniu

To nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o „Xbox Everywhere”. Pomysł, by uruchomić aplikację smart TV, która pozwoli na wygodną rozgrywkę w chmurze na telewizorze, pojawił się już pod koniec 2020 roku. Wtedy otrzymaliśmy zapowiedź, że apka będzie gotowa w ciągu dwunastu miesięcy. Wiemy już, że tak się nie stało, ale plany nie zostały przekreślone – jedynie zmienił się termin.

I tak, już niebawem pojawić ma się aplikacja, dająca dostęp do katalogu usługi Xbox Game Pass, bez konieczności inwestowania w jakikolwiek dodatkowy sprzęt. Jeśli zaś twój telewizor nie należy do najmłodszych, to pojawi się też opcja numer dwa. Będzie to mianowicie małe urządzenie w formie przystawki smart TV (jak Google Chromecast czy Fire Stick Amazona). Będzie pewnie kosztować kilka stówek i dostosuje twój telewizor do chmurowego gamingu.

Już dziś usługa Xbox Game Pass Ultimate pozwala grać w najrozmaitsze produkcje na konsoli, komputerze, smartfonie i tablecie. Lista ta wkrótce zostanie wydłużona i – cóż – „Xbox Everywhere” rzeczywiście stanie się faktem.

