Na rynku handheldów jest już naprawdę tłoczno, a wszystko wskazuje na to, że sprzętu będzie jeszcze więcej. Lenovo najwyraźniej szykuje następcę Legion Go. Pierwsze materiały wyciekły do sieci.

Przenośne konsole do grania wyrastają niczym grzyby po deszczu i nie będzie przesadą, gdy napiszę, że to właśnie Steam Deck od Valve rozpoczął handheldowe szaleństwo. Dowodem na to jest między innymi ASUS Rog Ally oraz Lenovo Legion Go. Okazuje się, że ten ostatni najwyraźniej otrzyma nową wersję.

Lenovo Legion Go S wycieka do sieci

Portal Windows Central zdobył pierwsze oficjalne rendery nadchodzącego urządzenia Lenovo Legion Go S. Nowy handheld Lenovo przypomina wyglądem Asus ROG Ally oraz jego następcę ROG Ally X.

Źródło: Windows Central

W przeciwieństwie do poprzednich modeli, Lenovo zdaje się wracać do podstaw. W Legion Go S zabraknie odłączanych joysticków, podpórki oraz touchpada. Zamiast tego po prawej stronie urządzenia pojawi się niewielki drążek do sterowania kursorem myszy.

Potencjalna cena i premiera Lenovo Legion Go S

Według informacji Windows Central, Legion Go S ma być urządzeniem budżetowym, co oznacza, że będzie mniej wydajny niż pełnoprawny Legion Go czy Asus ROG Ally X. Premiera nowego sprzętu Lenovo prawdopodobnie odbędzie się podczas targów CES w styczniu 2025 roku.

Kto wie, czy na rzeczonych targach nie zobaczymy więcej handheldów, bowiem Xbox również usiłuje opracować przenośną konsolę do grania. Niemniej wydaje się to mało prawdopodobne, ponieważ Xbox Handheld znajduje się w fazie rozwojowej.

Źródło:TechCrunch, zdjęcie otwarcia: benchmark.pl, Lenovo Legion Go