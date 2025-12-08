Laptopy

Świąteczny bonus. Lenovo i Motorola zapraszją do showroomu

Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Do 23 grudnia w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie czekają prezenty do zakupów i raty 0%. Oferta obejmuje akcesoria i limitowane zestawy klocków.

Do 23 grudnia klienci showroomu przy pl. Powstańców Warszawy 9 w Warszawie mogą skorzystać ze specjalnych ofert. Przy zakupie wybranych urządzeń dostaną prezenty, a na miejscu czeka strefa zdjęć w klimacie après ski i zimowy napar. Klienci mogą również testować sprzęt na miejscu.

Promocja obowiązuje wyłącznie podczas wizyty stacjonarnej. Zakupy za min. 1000 zł brutto premiowane są dwoma upominkami: plecakiem Lenovo Casual Backpack i myszką Lenovo 300 Wireless Compact Mouse. To element kluczowej oferty świątecznej producenta.

Prezenty: plecak i mysz bezprzewodowa

Lenovo 300 Wireless Compact Mouse ma kompaktowy kształt i baterię działającą do 12 miesięcy.

Plecak 15,6" Casual Backpack B210 to plecak o opływowym kształcie, który wykonano z materiału wodoodpornego. Ma przegrodę na laptop do 15,6 cala i kilka kieszeni na akcesoria.

Klienci mogą rozłożyć płatność na raty 0%. To propozycja dla osób, które chcą od razu korzystać z nowego sprzętu, nie obciążając budżetu jednorazowym wydatkiem.

Limitowane klocki: mini Yoga i ThinkPad

Kupujący laptopy konsumenckie z serii Yoga otrzymają miniaturowy model Yoga do złożenia z klocków. Wśród nowości wymieniono m.in. Yoga Slim 7i (10. generacji) Aura Edition z ekranem OLED i trybami Smart Modes oraz Yoga 7i 2‑in‑1 (10. generacji) z konstrukcją 360° i rysikiem Yoga Pen.

Oferta dotyczy także linii biznesowej ThinkPad. Przykładem jest ThinkPad X9-14 Aura Edition, czyli AI PC z 14‑calowym OLED i NPU 48 TOPS. Przy wyborze modelu z rodziny Think klient dostanie miniaturowy ThinkPad do złożenia. To limitowane dodatki dostępne w okresie świątecznym.

Dodatkowe korzyści przy zakupie tabletów

Do końca roku przy zakupie tabletu w showroomie klient otrzyma dwie usługi: Accidental Damage Protection One na 2 lata oraz montaż folii ochronnej na miejscu. Wybrane tablety premiowane są też słuchawkami Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds.

Na miejscu dostępne są konsultacje ekspertów i dodatkowe promocje. Szczegóły ofert i regulaminy producent kieruje do wglądu w salonie oraz w materiałach informacyjnych.

