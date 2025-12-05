Akcesoria mobilne

Huawei oferuje świąteczne promocje na zegarki i słuchawki

przeczytasz w 1 min.
Justyna Waliszewska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Huawei zaprezentowało nową ofertę na zegarki HUAWEI WATCH GT 6 oraz słuchawki FreeBuds 7i.

Szósta edycja zegarków HUAWEI WATCH GT to modele zarówno podstawowe, jak i premium. W nowej generacji poprawiono czas działania na baterii – największe modele (46 mm) działają do 21 dni, a mniejsze (41 mm) do 14 dni bez ładowania.

Klienci mogą wybierać spośród:
 

  • HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Elite w cenie 1789 zł,
  • HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Safari oraz Active w cenie 1389 zł,
  • HUAWEI WATCH GT 6 46 mm w kolorach Zielony, Brązowy i Active za 949 zł,
  • HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Elegant za 1149 zł,
  • HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Classic, Brązowy, Fioletowy oraz Active za 949 zł

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Słuchawki FreeBuds 7i

Model HUAWEI FreeBuds 7i dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, białym i różowym, kosztują 399 zł. Produkty te znaleźć można u autoryzowanych partnerów Huawei, takich jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz na Allegro i huawei.pl.

Szczególne oferty i wariacje świąteczne

Ceny mogą się różnić w zależności od decyzji detalistów, a huawei.pl przygotowało specjalne edycje świąteczne zegarków. Modele z dodatkowym czerwonym lub zielonym paskiem można dostać wyłącznie online.

Zestawy świąteczne obejmują:

  • HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46 mm Safari za 1389 zł,
  • HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Active za 949 zł,
  • HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Elegant za 1149 zł,
  • Inne modele z serii GT 5 oraz FIT 4 w specjalnych cenach.

Z każdą z tych edycji można zakupić słuchawki sportowe HUAWEI FreeArc lub FreeBuds 6i za 279 zł. Dodatkowo, klienci huawei.pl mogą skorzystać z rat 0%, a zapisanie się na newsletter pozwala uzyskać zniżkę w wysokości 50 zł.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login