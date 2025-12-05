Huawei oferuje świąteczne promocje na zegarki i słuchawki

Huawei zaprezentowało nową ofertę na zegarki HUAWEI WATCH GT 6 oraz słuchawki FreeBuds 7i.

Szósta edycja zegarków HUAWEI WATCH GT to modele zarówno podstawowe, jak i premium. W nowej generacji poprawiono czas działania na baterii – największe modele (46 mm) działają do 21 dni, a mniejsze (41 mm) do 14 dni bez ładowania.

Klienci mogą wybierać spośród:



HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Elite w cenie 1789 zł,

HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Safari oraz Active w cenie 1389 zł,

HUAWEI WATCH GT 6 46 mm w kolorach Zielony, Brązowy i Active za 949 zł,

HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Elegant za 1149 zł,

HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Classic, Brązowy, Fioletowy oraz Active za 949 zł

Słuchawki FreeBuds 7i

Model HUAWEI FreeBuds 7i dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, białym i różowym, kosztują 399 zł. Produkty te znaleźć można u autoryzowanych partnerów Huawei, takich jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz na Allegro i huawei.pl.

Szczególne oferty i wariacje świąteczne

Ceny mogą się różnić w zależności od decyzji detalistów, a huawei.pl przygotowało specjalne edycje świąteczne zegarków. Modele z dodatkowym czerwonym lub zielonym paskiem można dostać wyłącznie online.

Zestawy świąteczne obejmują:

HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46 mm Safari za 1389 zł,

HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Active za 949 zł,

HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Elegant za 1149 zł,

Inne modele z serii GT 5 oraz FIT 4 w specjalnych cenach.

Z każdą z tych edycji można zakupić słuchawki sportowe HUAWEI FreeArc lub FreeBuds 6i za 279 zł. Dodatkowo, klienci huawei.pl mogą skorzystać z rat 0%, a zapisanie się na newsletter pozwala uzyskać zniżkę w wysokości 50 zł.