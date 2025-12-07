Fizyczna kopia Fortnite sprzedana za astronomiczną kwotę. To rzadki rarytas

Fizyczna kopia Fortnite z 2017 r., zachowana w niemal perfekcyjnym stanie, została sprzedana za oszałamiające 42,5 tys. dol. To rzadki dowód, że współczesne gry także potrafią osiągać kolekcjonerską wartość.

Fortnite, darmowa gra, która w ciągu kilku lat stała się globalnym fenomenem popkultury, ponownie zaskoczyła świat – tym razem na rynku kolekcjonerskim. Fizyczna kopia gry na Xbox One została sprzedana na aukcji Heritage Auctions za imponujące 42 500 do., co czyni ją jednym z najdroższych egzemplarzy współczesnych wydań gier wideo.

Zapłacił majątek za darmową grę

Choć Fortnite jest tytułem free-to-play, jego fizyczne wydanie z 2017 r. należy do wyjątkowych rarytasów. Egzemplarz, który trafił pod młotek, pochodzi z limitowanej serii i zawiera pakiet broni Storm Master, a także dostęp do oryginalnego trybu Save the World – elementu, który stanowił podstawę gry przed eksplozją jej popularności dzięki trybowi Battle Royale.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na astronomiczną cenę była jednak ocena 10 A++, przyznana przez renomowaną firmę gradingową WATA. Jest to najwyższa możliwa nota, jaką może otrzymać gra wideo w fabrycznie zapieczętowanym stanie.

Co oznacza ocena 10 A++? “10” potwierdza, że pudełko jest praktycznie nieskazitelne – bez wgniotek, zagnieceń, przebarwień czy jakichkolwiek śladów deformacji. “A++” określa stan fabrycznej folii zabezpieczającej. Najwyższy stopień oznacza brak jakichkolwiek dziur, pęknięć czy większych rozdarć. Dopuszczalne są jedynie minimalne, mikroskopijne ślady powstałe podczas produkcji. W praktyce oznacza to, że egzemplarz wygląda, jakby dopiero co zszedł z linii produkcyjnej.

Fortnite zanim stał się legendą

Wydanie to zostało opublikowane przez Gearbox w 2017 roku, tuż przed tym, jak gra zdobyła gigantyczną popularność i weszła na stałe do kulturowego mainstreamu. W momencie premiery fizyczna kopia gry kosztowała zaledwie 60 dol., co dodatkowo podkreśla skalę obecnego skoku wartości.

Kolekcjonerski rarytas na wagę złota

Połączenie rzadkości, idealnego stanu oraz wyjątkowego miejsca, jakie Fortnite zajmuje we współczesnej historii gier, sprawiło, że ten pojedynczy egzemplarz stał się obiektem pożądania kolekcjonerów. Sprzedaż za 42,5 tys. dol. może być sygnałem, że rynek współczesnych gier wideo w perfekcyjnym stanie wciąż rośnie i przyciąga nowych inwestorów.