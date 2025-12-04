Karty graficzne

Problemy z najdroższą kartą graficzną. ASUS wstrzymuje dostawy RTX 5090 Matrix

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
ASUS wstrzymał dostawy topowej karty ROG Matrix RTX 5090 po wykryciu problemów z jej jakością. Model, który miał być limitowanym hitem, nagle zniknął z rynku, a klienci zostali z niepewną datą realizacji zamówień.

ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 miała być kartą graficzną marzeń - zachwycać designem, imponować wydajnością i oferować przydatne funkcje. Podobno nawet astronomiczna cena, sięgająca 3999 dol., czyli dwukrotności sugerowanej ceny RTX 5090, nie odstraszała klientów, a pierwsze dostawy miały sprzedać się na pniu.

Okazuje się jednak, że z kartą wystąpiły problemy i producent musiał wstrzymać dostawy sprzętu do sklepów.

ASUS wstrzymuje dostawy

Jak informują użytkownicy forum ASUS Republic of Gamers, sprzedawcy wysłali do klientów, którzy zamówili kartę, wiadomość o opóźnieniu realizacji zamówień. Producent miał zidentyfikować problemy z jakością modelu:

"Kontaktuję się z Państwem w sprawie zamówienia na kartę ASUS GeForce RTX 5090 32GB ROG Matrix Platinum 30th Anniversary Edition. Niestety zostaliśmy poinformowani przez firmę ASUS, że zidentyfikowano problem z jakością tego konkretnego modelu. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie dostarczyć karty zgodnie z planem. ASUS pracuje obecnie nad wersją zastępczą pozbawioną tych problemów, jednak na ten moment nie ma szacowanej daty, kiedy nowy egzemplarz będzie dostępny. W pełni rozumiemy, że jest to niekomfortowa sytuacja, ale niestety jest ona całkowicie poza naszą kontrolą.”

Sklepy nie ujawniają szczegółów, a producent nie wydał żadnego oficjalnego komunikatu. Część klientów nie kryje niezadowolenia — na forum producenta jeden z użytkowników napisał:

"U mnie to samo. Mogę potwierdzić, że żaden sprzedawca nie otrzymał jeszcze towaru. Chciałbym, żeby ASUS podał nam prawdziwe informacje i był transparentny.”

Wciąż nie wiadomo, jakie konkretnie problemy jakościowe wystąpiły. Pewne jest jednak, że wysyłki kart zostaną opóźnione.

Karta dla nielicznych

Model ASUS ROG Matrix GeForce RTX 5090 został przygotowany z okazji 30-lecia obecności marki ASUS na rynku kart graficznych. Sprzęt mogliśmy zobaczyć podczas targów Gamescom.

Na pokładzie znalazł się podkręcony układ graficzny NVIDIA Blackwell oraz 32 GB pamięci GDDR7 512-bit. Karta może korzystać z podwójnego systemu zasilania, co pozwala zwiększyć limity mocy do 800 W i podnieść wydajność nawet o 10%.

Jak udało nam się ustalić, karta będzie dostępna w Polsce, ale w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy. Dostawy prawdopodobnie ruszą ponownie, gdy producent upora się z problemami technicznymi.

Komentarze

8
  • avatar
    Kenjiro
    2
    Nikt jeszcze nie zadał pytania, to będę pierwszy: co, wtyczki się palą? ;-)
    • avatar
      Kojot321
      1
      Najdroższa karta? A o RTX PRO 6000 słyszeli?
      • avatar
        KMN123
        0
        Hmm, dobrze że ASUS ogłosił to przed sprzedażą i nie naraził klientów na uruchomienie środków na jej zakup (w przeciwieństwie do NV...). Domyślam się, że problemem może być układ chłodzenia (800W bez chłodzenia LC) pod długotrwałym pełnym obciążeniem. Ale dowiemy się pewnie wkrótce co tak naprawdę było przyczyną wsztrzymania dostaw.
        • avatar
          Witalis
          0
          Karta bez sensu za te pieniądze jak udowodnił ostatnio Zmasło bo seria 6000 Pro to tak naprawdę RTX5090 tylko z 3 razy większą pamięcią i w pełni odblokowanymi wszystkimi rdzeniami więc w sumie jest znacznie wydajniejsza a przy okazji kosztuje mniej :-) 36 tys zl XDDD
          Wszystko w teście Zmasła

