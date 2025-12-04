ASUS wstrzymał dostawy topowej karty ROG Matrix RTX 5090 po wykryciu problemów z jej jakością. Model, który miał być limitowanym hitem, nagle zniknął z rynku, a klienci zostali z niepewną datą realizacji zamówień.

ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 miała być kartą graficzną marzeń - zachwycać designem, imponować wydajnością i oferować przydatne funkcje. Podobno nawet astronomiczna cena, sięgająca 3999 dol., czyli dwukrotności sugerowanej ceny RTX 5090, nie odstraszała klientów, a pierwsze dostawy miały sprzedać się na pniu.

Okazuje się jednak, że z kartą wystąpiły problemy i producent musiał wstrzymać dostawy sprzętu do sklepów.

ASUS wstrzymuje dostawy

Jak informują użytkownicy forum ASUS Republic of Gamers, sprzedawcy wysłali do klientów, którzy zamówili kartę, wiadomość o opóźnieniu realizacji zamówień. Producent miał zidentyfikować problemy z jakością modelu:

"Kontaktuję się z Państwem w sprawie zamówienia na kartę ASUS GeForce RTX 5090 32GB ROG Matrix Platinum 30th Anniversary Edition. Niestety zostaliśmy poinformowani przez firmę ASUS, że zidentyfikowano problem z jakością tego konkretnego modelu. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie dostarczyć karty zgodnie z planem. ASUS pracuje obecnie nad wersją zastępczą pozbawioną tych problemów, jednak na ten moment nie ma szacowanej daty, kiedy nowy egzemplarz będzie dostępny. W pełni rozumiemy, że jest to niekomfortowa sytuacja, ale niestety jest ona całkowicie poza naszą kontrolą.”

Sklepy nie ujawniają szczegółów, a producent nie wydał żadnego oficjalnego komunikatu. Część klientów nie kryje niezadowolenia — na forum producenta jeden z użytkowników napisał:

"U mnie to samo. Mogę potwierdzić, że żaden sprzedawca nie otrzymał jeszcze towaru. Chciałbym, żeby ASUS podał nam prawdziwe informacje i był transparentny.”

Wciąż nie wiadomo, jakie konkretnie problemy jakościowe wystąpiły. Pewne jest jednak, że wysyłki kart zostaną opóźnione.

Karta dla nielicznych

Model ASUS ROG Matrix GeForce RTX 5090 został przygotowany z okazji 30-lecia obecności marki ASUS na rynku kart graficznych. Sprzęt mogliśmy zobaczyć podczas targów Gamescom.

Na pokładzie znalazł się podkręcony układ graficzny NVIDIA Blackwell oraz 32 GB pamięci GDDR7 512-bit. Karta może korzystać z podwójnego systemu zasilania, co pozwala zwiększyć limity mocy do 800 W i podnieść wydajność nawet o 10%.

Jak udało nam się ustalić, karta będzie dostępna w Polsce, ale w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy. Dostawy prawdopodobnie ruszą ponownie, gdy producent upora się z problemami technicznymi.