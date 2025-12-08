Philips i AOC pokazali najszybsze monitory na świecie. Jest jeden haczyk

Podczas konferencji w Chinach firmy Philips i AOC pokazały monitory, które biją rekord prędkości odświeżania, osiągając aż 1000 Hz. Jest jednak haczyk – pełną szybkość uzyskują dopiero po obniżeniu rozdzielczości, co wyraźnie odbija się na ostrości obrazu.

Monitory dla graczy to już nie tylko coraz lepsza jakość obrazu, lecz także coraz wyższe częstotliwości odświeżania. Jeszcze do niedawna rekordzistami były tutaj modele OLED, osiągające zawrotne 720 Hz.

Podczas konferencji w Chinach Philips i AOC zaprezentowali monitory, które ustanawiają nowy rekord w tej kategorii. Zarówno Philips Evnia 27M2N5500XD, jak i AOC Agon AGP277QK mogą osiągnąć imponujące 1000 Hz, co według producentów czyni je najszybszymi monitorami dla graczy.

Najszybsze monitory dla graczy

Nowy Philips Evnia 27M2N5500XD bazuje na nowo opracowanym panelu 1440p o natywnym odświeżaniu 500 Hz. To już samo w sobie daje mu miejsce w gronie najszybszych monitorów dostępnych na rynku – i to bez konieczności redukowania rozdzielczości.



Podczas konferencji producent pochwalił się modelami Philips Evnia 27M2N5500XD i AOC Agon AGP277QK

Do osiągnięcia 1000 Hz konieczne jest obniżenie rozdzielczości do 720p – monitor oferuje wtedy rekordową częstotliwość odświeżania, choć odbywa się to kosztem wyraźnego spadku ostrości obrazu. Nie jest to duże zaskoczenie, bo podobnie działają obecnie najszybsze monitory OLED, które do uzyskania „zaledwie” 720 Hz również wymagają redukcji rozdzielczości.



Philips Evnia 27M2N5500XD i AOC Agon AGP277QK to bliźniacze modele

Na konferencji zaprezentowano także niemal identyczny model AOC Agon AGP277QK (co nie powinno nas dziwić, ponieważ obie marki działają w ramach grupy TPV). Można więc przypuszczać, że oba monitory korzystają z tego samego panelu, różniąc się głównie detalami konstrukcyjnymi i funkcjami charakterystycznymi dla poszczególnych linii produktowych.

Philips aspiruje do segmentu premium

Według ujawnionych danych, monitor zapewnia także czas reakcji na poziomie 1 ms (GtG), kontrast 2000:1 oraz fabryczną kalibrację ΔE < 2, co potwierdza jego aspiracje do segmentu premium. Sprzęt uzyskał certyfikat VESA DisplayHDR 400, a jako część linii Evnia będzie wyposażony w typowe funkcje gamingowe – wsparcie adaptive sync, ulepszoną widoczność w ciemnych scenach oraz nakładki celownika.

Nowy rozdział w monitorach

Premiera w Chinach jednoznacznie pokazuje, że Philips i AOC weszli w zupełnie nowy etap rywalizacji o tytuł lidera prędkości w monitorach gamingowych. Nawet jeśli 1000 Hz pozostanie niszą, to natywne 500 Hz w 1440p podnosi poprzeczkę dla całej branży i pokazuje, jak dynamicznie rozwija się technologia wyświetlania obrazu.

Trudno powiedzieć, ilu graczy faktycznie wykorzysta takie parametry, choć dla profesjonalistów grających w najszybsze tytuły FPS może to być opcja warta rozważenia. Natomiast standardowy tryb 500 Hz w 1440p pozostaje najbardziej praktycznym wariantem, łącząc ekstremalną płynność z wysoką szczegółowością. Producent jeszcze nie ujawnił kiedy i za ile monitory trafią do sprzedaży.