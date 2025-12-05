Prezenty do 500 złotych? Te pozytywnie zaskoczą

W święta wybór prezentu staje się szczególnie skomplikowany. Ze wszystkich stron bombardują nas reklamy, a każdy przekonuje, że jego produkt jest najlepszym. Pomożemy wam w znalezieniu propozycji, które dzięki wysokiej jakości będą źródłem satysfakcji.

Technologiczny prezent do 500 złotych to nie taka łatwa sprawa. Przez ostatnie lata ilość gadżetów dostępnych w polskich sklepach znacząco wzrosła, a do tego postęp w technologii sprawia, że większość gadżetów generuje pozytywne wrażenie. Jednocześnie każdy z nas ma inne pragnienia i znalezienie jednego prezentu, który odpowie na potrzeby najbliższych nie jest łatwym zadaniem.

Dlatego też wychodzimy naprzeciw poszukiwaniom z kilkoma propozycjami dla tych, którzy chcieliby pozytywnie zaskoczyć bliskich. Gadżety, jakie możemy znaleźć za mniej niż 500 złotych wyróżniają się nie tylko wyglądem, ale i funkcjami. W tym budżecie można też nieco zaszaleć i postawić na mniej oczywiste, ale również dające masę zabawy, rozwiązania. W materiale usłyszycie też o sprzęcie AGD, ale po bardziej szczegółowe zestawienie prezentów odmieniających domową kuchnię zapraszamy do tekstu Karola.

Prezent za 500 złotych może ucieszyć wewnętrznego geeka. Trzeba dobrze wybrać

W budżecie do 500 złotych z pewnością da się znaleźć sporo prezentów dla graczy i o ile tylko nie pomylicie ulubionej marki, to bliskich uszczęśliwicie. Jeżeli chcecie jednak nieco zabłysnąć, możecie postawić na dobre gadżety mniej znanych marek. My proponujemy między innymi gamepad 8Bit Do Pro 3 – gamepad, który dzięki wysokiej jakości przycisków i szerokiej kompatybilności nada się zarówno dla graczy mobilnych, jak i konsolowych zapaleńców.

Gamepad od 8bit Do zaskakuje jakością i wyglądem

Graczy w kwocie do 500 złotych możemy też zaskoczyć konsolą Anbernic RG35XX Plus. Konsolka ta cieszy się dużą popularnością ze względu na przyjazną dystrybucję systemu, wysoką jakość wykonania oraz ekran LCD 3,5 cala o wysokiej jakości wyświetlanego obrazu. To brama, która otwiera nietuzinkowy sposób obcowania z grami ery Nintendo DS, PS One, ale i wieloma innymi konsolami.

W materiale znajdziecie też propozycje niekoniecznie stworzone dla graczy. Wśród nich propozycje zestawów LEGO dla młodszych oraz starszych, ale także i aparaty natychmiastowe i hit tegorocznych sprzętów AGD. Obserwujcie Benchmark.pl w mediach społecznościowych po więcej porad i nie tylko!