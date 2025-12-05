HONOR na święta. Modele w centrum kampanii

HONOR startuje z akcją "Świętuj to, co ważne". Kampania ma podkreślać relacje międzyludzkie. Przy okazji, firma prezentuje też modele Magic V5 oraz serię HONOR 400.

W świątecznym przekazie marka akcentuje znaczenie rodziny i przyjaciół przy jednoczesnym udziale sprzętu technologicznego. W rolach głównych występują składany flagowiec Magic V5 i wszechstronna linia HONOR 400.

Magic V5 i HONOR 400 w świątecznym kadrze

HONOR kieruje uwagę na fotografie i wideo z codziennych chwil. Magic V5 ma łączyć elegancję z funkcjami kreatywnymi, a HONOR 400 stawia na wytrzymałość i stabilną pracę na co dzień.

Producent podkreśla odporność urządzeń na rysy i czynniki zewnętrzne. W zimowych warunkach, takich jak śnieg, mróz, aktywności na dworze, sprzęt ma zachować sprawność. Długie działanie baterii ma zapewnić swobodę korzystania do wieczora.

AI do zdjęć i wspomnień

Kampanię wspierają tryby AI, które mają wzmacniać nastrój zdjęć z domowych spotkań. Zaawansowane narzędzia edycji i aparaty w Magic V5 i HONOR 400 mają ułatwiać tworzenie spójnych historii świątecznych.

HONOR opisuje duet: Magic V5 jako narzędzie do kreatywności, a HONOR 400 jako serię, która łączy trwałość z funkcjonalnością. Producent akcentuje zbalansowaną wydajność i aparat do codziennego użytku.

Gdzie zobaczysz kampanię

Akcja ma być widoczna w kanałach cyfrowych i social media, w materiałach wideo oraz punktach sprzedaży partnerów. Współpraca z twórcami ma inspirować do kreatywnej fotografii świątecznej.

Za koncepcję kreatywną i produkcję odpowiada agencja DDB Basket. Marka zapowiada szeroki zasięg komunikacji i spójny świąteczny motyw w całym ekosystemie.