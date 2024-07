Lepiej nie zdejmuj butów w samolocie. Dla własnego dobra

Podróż samolotem wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale jednym z mniej oczywistych jest czystość kabiny. Jak ostrzega IFLScience, nigdy nie zdejmuj butów podczas lotu.

Choć samoloty są sprzątane przed każdym lotem, pilot Patrick Smith, autor strony Ask the Pilot, zwraca uwagę, że przy krótkim czasie na sprzątanie, może ono być powierzchowne. W praktyce oznacza to wyrzucenie śmieci i przetarcie klamek, a nie gruntowne czyszczenie.

Głębokie czyszczenie rzadkością

Głębokie czyszczenie, które obejmuje usunięcie poduszek siedzeń, odkurzanie i pranie dywanów, jest przeprowadzane tylko wtedy, gdy samolot stoi na ziemi przez dłuższy czas. Joshua Robertson z firmy EMist wyjaśnia, że samoloty są często „fogowane” – spryskiwane elektrostatycznie naładowanymi kroplami środka dezynfekującego, co może nie wystarczyć do dokładnego oczyszczenia wszystkich powierzchni.

Higiena a zdrowie

David Krause, właściciel SyQuest USA, podkreśla, że chodzenie boso po kabinie może narażać pasażerów na kontakt z bakteriami, wirusami i grzybami, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Warto zatem mieć na sobie buty przez cały czas trwania lotu, a nawet rozważyć używanie rękawiczek dla większego bezpieczeństwa.

Zatem, dbając o swoje zdrowie, pamiętajmy: nigdy nie zdejmujmy butów w samolocie. No chyba, że to twój prywatny odrzutowiec ;)

Czego jeszcze lepiej nie robić w samolocie?

Opieranie się o okno

Okna w samolotach rzadko są dezynfekowane, mimo że wiele osób opiera o nie głowę. To może prowadzić do kontaktu z zarazkami i bakteriami pozostawionymi przez innych pasażerów. Dla większego bezpieczeństwa lepiej używać własnej poduszki lub koca.

Niewłaściwe korzystanie z toalety

Toalety w samolotach są używane przez wielu pasażerów i mogą być miejscem pełnym bakterii. Ważne jest, aby zawsze myć ręce po skorzystaniu z toalety i używać środków do dezynfekcji. Unikaj bezpośredniego kontaktu z powierzchniami, używając chusteczek papierowych do dotykania klamek i innych elementów.

