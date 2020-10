Wprawdzie FIFA 21 już zadebiutowała, ale jeszcze nie na wszystkich platformach docelowych. Gra będzie dostępna również na nowych konsolach i właśnie dowiedzieliśmy się, od kiedy dokładnie.

FIFA 21 na PlayStation 5 i Xbox Series X|S z datą premiery

Konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S trafią do sprzedaży w drugiej połowie listopada. Zgodnie z przypuszczeniami ich przyszli właściciele nie będą musieli długo czekać na najnowszą odsłonę piłkarskiej sagi od EA. FIFA 21 trafi na PlayStation 5 i Xbox Series X|S już 4 grudnia.

Zakupu można dokonać już teraz i to wcale nie w przedsprzedaży. W przypadku sięgania po FIFA 21 na PlayStation 4 lub Xbox One można spodziewać się darmowej aktualizacji do wersji na konsolę nowej generacji tego samego producenta.

#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S on December 4th. More info here ➡ https://t.co/TbajtgHml5 pic.twitter.com/gTY0AzyUHY — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 27, 2020

FIFA 21 na nowych konsolach będzie lepsza

Już w momencie pierwszej zapowiedzi gry ujawniono, że najlepiej będzie prezentowała się ona właśnie na konsolach nowej generacji. Ulepszenia mają obejmować nie tylko skrócone czasy ładowania, ale też bardziej realistyczne i płynne ruchy piłkarzy oraz ładniejszą oprawę wynikającą między innymi ze zmian w renderowaniu i oświetleniu. W przypadku wersji na PlayStation 5 można spodziewać się również wykorzystania funkcji nowego kontrolera DualSense.

Więcej szczegółów na temat kwestii technicznych ma pojawić się w nadchodzących tygodniach. Pewne jest jednak, że w przypadku chęci przeniesienia postępów z obecnej na nową generację będzie to możliwe tylko przy trybach Ultimate Team oraz VOLTA.

Na PlayStation 5 i Xbox Series X|S zmierza też Madden NFL 21

Warto dodać, że identycznie wyglądają losy Madden NFL 21. Wprawdzie na naszym rynku do zdecydowanie mniej popularna pozycja, ale zainteresowani nią mogą odnotować, że także w tym przypadku premierę na nowych konsolach zaplanowano na 4 grudnia. I tu nie zabraknie też opcji darmowej aktualizacji dla kupujących grę na PlayStation 4 lub Xbox One i ulepszeń wizualnych.

„Z każdą generacją konsoli EA SPORTS coraz bardziej zaciera granicę między wirtualnością a rzeczywistością w grach. Kolejne wersje Madden NFL 21 i FIFA 21 zapewnią wciągające i autentyczne przeżycia, tym samym umożliwiając graczom przeżywanie kolejnych poziomów sportowych wrażeń. Dzięki niesamowitej mocy Xbox Series X|S i PlayStation 5 byliśmy w stanie stworzyć wiodącą w branży rozgrywkę i postęp w oferowanych zawartościach gier, przybliżając naszych graczy do sportów, które kochają.” - Cam Weber, EVP i Group GM w EA SPORTS

Źródło: @EASPORTSFIFA

