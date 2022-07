Rozglądacie się za nowym smartfonem? Być może padnie na propozycje od Xiaomi, bo niektóre z nich zostały właśnie przecenione.

Letnia promocja na smartfony Xiaomi

Uśmiechnąć mogą się tutaj głównie osoby uważające, że płacenie za telefon więcej niż 1500 zł to zwykła rozrzutność. Właśnie tego typu często poszukiwane propozycje do 1000 złotych oraz do 1500 złotych są bohaterami przygotowanej promocji.

Wybrane modele zostały przecenione w oficjalnych sklepach internetowych Xiaomi. Mowa o mi-home.pl, mi-store.pl oraz mimarkt.pl. Rabaty sięgają 150 złotych, co przy tej półce cenowej jest już bardzo zauważalne.

O które konkretnie modele chodzi? Oto pełne zestawienie wraz z oferowanymi warianatmi pamieciowymi, a także promocyjnymi cenami.

Redmi 9C w wariancie 2 GB RAM + 32 GB za 549 złotych

Redmi 10C w wariancie 4 GB RAM + 128 GB za 799 złotych

Redmi Note 10S w wariancie 6 GB RAM + 64 GB za 1099 złotych

Redmi Note 10S w wariancie 6 GB RAM + 128 GB za 1199 złotych

Redmi Note 10 Pro w wariancie 6 GB RAM + 128 GB za 1499 złotych

Redmi 9C i Redmi 10C do podstawowych zastosowań

Redmi 9C to oczywiście smartfon, który powinien być rozpatrywany jako propozycja do realizacji najprostszych zadań, głównie do komunikacji. Napędza go procesor MediaTek Helio G35, ale warto zaakcentować, że pomimo bardzo niskiej ceny ma na wyposażeniu moduł łączności NFC przydatny np. do płatności zbliżeniowych oraz baterię 5000 mAh, która w tym przypadku zapewnia długie czasy pracy na jednym ładowaniu.

Redmi 10C ma już do zaoferowania znacznie więcej i to niemal w każdym aspekcie specyfikacji. Wprawdzie ekran i tu cechuje się rozdzielczością HD+, ale już wydajność zapewniana przez procesor Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB RAM i szybszą pamięć wewnętrzną pozwala na zdecydowanie płynniejszą pracę i to nie tylko przy połączeniach czy wiadomościach tekstowych. Redmi 10C z powodzeniem może służyć do Internetu czy aplikacji mediów społecznościowych.

Solidny Redmi Note 10S z ekranem AMOLED

Jeszcze lepiej wypada Redmi Note 10S, w tym przypadku mamy już do czynienia z bardzo solidnym smartfonem, który z racji procesora Mediatek Helio G95, a także wyświetlacza AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i głośników stereo będzie ciekawym wyborem dla osób oglądających dużo filmów. Z drugiej strony, z uwagi na przekątną 6,43 cala oraz smukłe ramki producentowi udało się zachować rozsądne gabaryty całej, nowocześnie prezentującej się (po części z uwagi na miłe dla oczu warianty kolorystyczne) konstrukcji.

Praca i obsługa popularnych aplikacji jest na nim też całkiem przyjemna, aparaty fotograficzne gwarantują niezłe zdjęcia jak na ten przedział cenowy, a bateria obsługuje szybkie ładowanie 33W. Dzięki niemu w 30 minut można napełnić ją od 0 do około 55%, co w tym przypadku wielu użytkownikom może wystarczyć na cały dzień, ponieważ bateria ma pojemność 5000 mAh i cechuje się sporą wytrzymałością.

Redmi Note 10 Pro, czyli bardzo dobry smartfon ze średniej półki

Redmi Note 10 Pro to już z kolei bardzo dobry smartfon ze średniej półki. Swojego czasu mogliście przeczytać na naszych łamach jego recenzję. Ma świetny wyświetlacz AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 240 Hz, mocny procesor Qualcomm Snapdragon 732G i sporo pamięci, a także bardzo dobre aparaty fotograficzne. Co ważne, podobać może się nie tylko obiektyw główny 108 Mpix, ale też ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 5 Mpix, które uzupełnia dodatkowo czujnik głębi 2 Mpix.

Poza tym Redmi Note 10 Pro punktuje głośnikami stereo i wypadającą wzorowo w codziennym użytkowaniu baterią 5020 mAh z ładowaniem 33W. W naszych testach smartfon wystarczał na 1,5 - 2 dni typowego użytkowania. Dobrze radzi sobie zarówno podczas pracy, jak i multimediów. Redmi Note 10 Pro jest też z przedstawianego tu grona najbardziej odpowiednim wyborem dla graczy.

Nie są to modele, które można określać zapchajdziurami. Dość powiedzieć, że część z nich znalazła się nie tak dawno w naszym zestawieniu, w którym zastanawialiśmy się, jaki telefon Xiaomi warto kupić?

Źródło: Xiaomi