Jeśli ktoś ceni w smartfonach przede wszystkim wydajność, POCO F4 i POCO X4 GT będą jednymi z najciekawszych opcji w cenie około 2000 złotych.

POCO ponownie stawia na wydajność

Chociaż POCO jest dość młodą marką (wydzieloną ze struktur Xiaomi) zdążyło wypracować sobie już pewną pozycję i wielu użytkowników kojarzy, na co głównie stawia. Nowe modele, czyli POCO F4 i POCO X4 GT, absolutnie od tego nie odbiegają. Na tle rywali oferowanych za podobne pieniądze mają wyróżniać się przede wszystkim procesorami oraz zasobami i rodzajami zastosowanej pamięci, czyli po prostu wydajnością. Chociaż nie oznacza to, że nie znajdziemy w nich kilku innych atutów.

„Flagowe produkty POCO zawsze wymagały najlepszej w swojej klasie wydajności. Prezentując POCO F4 i POCO X4 GT jesteśmy pewni, że właśnie to osiągnęliśmy. Smartfony spełniające najwyższe standardy jakości rozrywki, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny – takie właśnie zawsze jest i będzie POCO.” - Angus Ng, Szef Marketingu Produktów w POCO Global

POCO F4 ma podgryzać flagowce

Nieco więcej ma do zaoferowania POCO F4. Zastosowany tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 870 z Adreno 650 nie jest wprawdzie już najbardziej topowym układem i nie pozwoli bić rekordów w bechmarkach, ale w codziennym użytkowaniu wciąż jest w stanie zadowolić również bardziej wymagających użytkowników i pozwalać również na granie. Zwłaszcza, że producent zadbał o pamięć RAM LPDDR5 i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1, a także rozbudowany system chłodzenia z technologią LiquidCool 2.0.

Bardzo dobrze zapowiada się tutaj także wyświetlacz, to panel wykonany w technologii AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania do 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotyku 360 Hz i jasności do 1300 nitów. Łącząc do wszystko z głośnikami stereo zgodnymi z Dolby Atmos powinniśmy otrzymać propozycję kuszącą dla fanów multimediów i gier. Nie zabrakło też wsparcia dla sieci 5G, a baterię o pojemności 4500 mAh można będzie zasilać szybką ładowarką 67W.

Specyfikacja POCO F4

Android 12, MIUI 13

ekran 6,67 cala, AMOLED, 2400x1080 pikseli, 20:9, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, Gorilla Glass 5

procesor Qualcomm Snapdragon 870, Adreno 650

6/8 GB RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

kamera główna 64 Mpix (f/1.79) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix (f/2.4)

kamera przednia 20 Mpix (f/2.45)

dual SIM (nano + nano), głośniki stereo z Dolby Atmos, boczny skaner linii papilarnych

bateria 4500 mAh, ładowanie 67W

wymiary 163,2 x 75,59 x 7,7 mm

Trochę mniej dopakowany, ale też ciekawy POCO X4 GT

Z racji innego sposobu osadzenia głównego aparatu fotograficznego, POCO X4 GT zauważalnie odbiega od swojego kuzyna. A jak wygląda specyfikacja? Są pewne różnice, o których trzeba wspomnieć.

W tym modelu producent postawił na procesor MediaTek Dimensity 8100, ale dał mu do pomocy tę samą szybką pamięć LPDDR5 i UFS 3.1. Co ciekawe, chociaż pozycjonuje POCO X4 GT nieco niżej, tutaj w standardzie znajdziemy nie 6 GB, ale 8 GB pamięci RAM. Dodatkowo wyświetlacz ma jeszcze wyższą częstotliwość odświeżania do 144 Hz, ale nie jest to już panel AMOLED tylko LCD o jasności maksymalnej 650 nitów. Aparat fotograficzny okrojono z OIS, zmiana na plus to za to nieco pojemniejsza bateria.

Specyfikacja POCO X4 GT

Android 12, MIUI 13

ekran 6,6 cala, LCD, 2460x1080 pikseli, 20,5:9, 144 Hz, Dolby Vision, Gorilla Glass 5

procesor MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MC6

8 GB RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

kamera główna 64 Mpix (f/1.89) + 8 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix (f/2.4)

kamera przednia 20 Mpix (f/2.45)

dual SIM (nano + nano), głośniki stereo z Dolby Atmos, boczny skaner linii papilarnych

bateria 5080 mAh, ładowanie 67W

wymiary 163,2 x 74,29 x 8,87 mm

Ceny POCO F4 i POCO X4 GT oraz promocja na start

POCO F4 6 GB RAM + 128 GB - 2199 złotych

POCO F4 8 GB RAM + 256 GB - 2399 złotych

POCO X4 GT 8 GB RAM + 128 GB - 1899 złotych

POCO X4 GT 8 GB RAM + 256 GB - 2099 złotych

Powyższe ceny będą obowiązywały w regularnej sprzedaży. Producent pokusił się jednak o ofertę specjalną. W ramach trwającej już przedsprzedaży (do 30 czerwca do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów) obydwa modele dostępne są o 200 złotych taniej, do tego z prezentem w postaci 6 miesięcy na ewentualną wymianę ekranu za darmo.

