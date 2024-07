Długowieczność to pożądana cecha sprzętu elektronicznego. Szefowa Logitech uderza w te struny mówiąc o idei “myszki na zawsze”, która będzie służyć użytkownikom przez bardzo długi czas. Jak producent mógłby zarabiać na takim sprzęcie? Słowo klucz: abonament.

Czym powinna cechować się dobra mysz? Niezależnie od tego, czy mowa o myszkach bezprzewodowych, czy myszkach gamingowych, za każdym razem pojawia się kwestia trwałości sprzętu. Dobrze jest, aby produkt towarzyszył użytkownikom przez długie lata. Czy jest możliwe, że na rynku pojawi się “mysz na całe życie”? Niewykluczone. Hanneke Faber - dyrektor generalna Logitech - snuje wizję długowiecznej myszy na abonament.

Cel: zredukować ślad węglowy

Hanneke Faber w wywiadzie dla The Verge wyjaśniła, że Logitech ma podobne podejście co John Deere, który “ma więcej inżynierów oprogramowania niż inżynierów sprzętu” - wszystko po to, by zapewnić długofalowe wsparcie produktów i zredukować ślad węglowy.

“Mam nadzieję, że przyczyni się to do długowieczności naszych produktów, że będziemy mieć więcej produktów premium, ale będą to produkty trwalsze, ponieważ są lepsze i możemy je z czasem aktualizować.” - zaznacza Hanneke Faber.

Mysz na całe życie, ale zapłać abonament

Dyrektor generalna podała ciekawy przykład. Otóż pewnego dnia w centrum innowacji Irlandii jeden z pracowników zaprezentował “mysz na zawsze”, porównując ją do niezbyt drogiego zegarka, którego szkoda się pozbywać.

Taki sprzęt, zgodnie z tym, co przekazano, oferuje “świetne oprogramowanie i usługi”, które wymagają stałej aktualizacji. Wyzwaniem będzie zatem model biznesowy. Nilay Patel zapytał wprost, czy dyrektor generalna Logitech bierze pod uwagę abonament.

– Zapytam o to bardzo bezpośrednio. Czy możesz sobie wyobrazić mysz z subskrypcją?

– Prawdopodobnie.

– I to będzie ta wieczna mysz?

– Tak.

– Płacisz więc abonament za aktualizacje oprogramowania myszy.

– Tak, i nie musisz się już o to martwić, co jest podobne do naszych dzisiejszych usług wideokonferencyjnych.

Mysz na całe życie to aktualnie wizja bliżej nieokreślonej przyszłości. Czy taki model biznesowy ma waszym zdaniem sens? Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie.

Źródło: The Verge