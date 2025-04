LG w swoich telewizorach OLED, dostępnych w tym roku w Polsce, stawia nie tylko na technologie wyświetlania, ale także interakcję z użytkownikiem, która bazuje na własnym modelu AI. Z kolei w telewizorach QNED na bazie paneli LCD, spodziewajmy się lepszych kolorów, czerni.

Do sprzedaży trafią zarówno nowe OLEDy jak i telewizory bazujące na technologii LCD. W tym roku LG sporo zmieniło, choć wiele informacji jest na tyle skąpych, że przeciętny użytkownik może mieć problemy z połapaniem się co i jak. LG stawia sprawę jasno, choć telewizory będą w obu powszechnych technologiach wyświetlania, to OLEDy są tym na co firma stawia i co będzie miało najwięcej smakowitych kąsków do zaproponowania.

Czego należy się spodziewać w 2025 r.

Poniżej najważniejsze aspekty funkcjonowania telewizorów LG, które producent poprawił i którymi chwali się w tym roku, a które wiążą się z funkcjonalnością poszczególnych produktów.

w telewizorach OLED pojawią się funkcje AI takie jak AI Voice ID, AI Chatbot i AI Search. LG wykorzystuje w nich własny duży model językowy, ale także posiłkuje się Microsoft Copilot dla „dyskusji” bardziej odbiegających od kwestii zarządzania funkcjonowaniem telewizora, czy ogarniania historii użytkowania za użytkownika. Można bowiem poprosić telewizor, by przypomniał nam, co ostatnio oglądaliśmy (Rekomendacje AI), ale też zaplanować wycieczkę do Paryża na kilka dni (Copilot).



Do telewizorów LG oferuje dopasowane stylistycznie i rozmiarowo soundbary.

funkcje AI we wszystkich telewizorach należy tu podzielić na te związane z poprawą jakości obrazu i dostosowaniem jego kolorystyki jak i dźwięku do otoczenia lub kontekstu w filmie (np. poprzez wydobycie mowy) poprzez działania automatyczne lub rekomendowane do wyboru (polega to na wyborze kilku proponowanych ustawień audio i wideo, na podstawie których telewizor tworzy profil preferencji użytkownika) oraz te, które mają odciągnąć użytkownika od przeklikiwania się po menu za pomocą pilota (ten swoją droga jest także nowy, obsługuje polskie polecenia i rozpoznaje głos użytkownika dostosowując organizację głównego ekranu). Celem jest zapewnienie interakcji głosowej, w tym rozbudowanej pomocy w orientacji w ofercie programowej poprzez narzędzie LG AI Concierge.

nowy rok to także nowy webOS, a w ramach programu webOS Re:New pięć lat uaktualnień (od webOS 25 do webOS 29). LG w końcu chce także spopularyzować własną usługę LG Channels, o której była mowa już rok temu, ale to były wciąż tylko zapowiedzi.

w telewizorach OLED dostaniemy wyższą maksymalną jasność, i to zarówno w serii G5/M5, jak i C5 oraz B5. Poprawa tego parametru jak i poziomu czerni oraz kolorów jest zauważalna. LG chwali się także wprowadzeniem technologii G-Sync / Freesync 165 Hz, choć tylko w najwyższej serii (jak to wypada w praktyce pokażą testy).

w telewizorach QNED można liczyć na lepsze odwzorowanie kolorów DCI-P3 (95 proc. w QNED Color Pro, a 93 proc. w serii QNED Color), możliwość skorzystania z Zero Connect Box 4K 144 Hz. W wyższych modelach możemy liczyć na podświetlenie miniLED (dwa warianty), a w tych podstawowych tradycyjne przyciemnianie strefowe.

o pozostałych, tych najniżej pozycjonowanych telewizorach LG NanoCell i LG UHD, producent mówi niewiele, choć i tutaj pojawią się nowsze procesory obrazu i sprawniejsza obsługa funkcji AI

Nowy pilot LG Magic AI

Prezentuje się i używa bardzo dobrze, choć wciąż w przypadku nawigowania kursorem po ekranie niewprawnemu użytkownikowi ten będzie uciekał w różne zakamarki ekranu. Jak wcześniej mamy sześć przycisków kierujących do najważniejszych zdaniem LG platform VoD, w tym wspomnianego LG Channels. Sam pilot przypomina pilot konkurencyjnego Samsunga, postawiono tu na prostotę konstrukcji (brak przycisków numerycznych), a najważniejszą rolę ma pełnić centralne umieszczony przycisk wywołujący funkcje głosowe AI (wciskając go wywołamy AI Concierge, a wciskając i przytrzymując możemy do niego mówić). Jest też szybki dostęp do funkcji Home Hub (czyli hubu dla funkcji inteligentnego domu), a także szybkiego przewodnika po telewizorze.

Wszystkie funkcje AI posiłkujące się modelem językowym wymagają oczywiście połączenia z internetem. Jest to dziś coś naturalnego, ale warto wiedzieć, że bez internetu telewizory będą dużo mniej AI-sprytne. Ekran główny jest bowiem personalizowany zależnie od tego, kto mówi do mikrofonu, a to wymaga wspomnianego internetu.

Nowa elektronika odpowiadająca za wyświetlanie obrazu

LG zapowiada kolejne generacje układów alfa, które odpowiadają w jego produktach za przetwarzanie obrazu. Kluczowy jest tu procesor a11 AI Gen2 (drugiej generacji), który trafi do najwyżej pozycjonowanych OLEDów i tam tez zapewni najlepszej jakości doświadczenie związane z wykorzystaniem AI. Pojawią się także a9 Gen8, a8 Gen2 i a7Gen8, ale już nie będą tak wyjątkowe jak ten flagowy. Wydaje się, że posiadacze OLEDów G5 będą mieli dostęp do znacznei lepszego świata doznań wizualnych i dźwiękowych niż posiadacze niżej pozycjonowanych telewizorów. Ale to nie jest zaskoczeniem.

LG oznacza także w tym roku serię telewizorów QNED dopiskiem evo, co sugeruje zaszczepienie niektórych rozwiązań z OLEDów, w tym funkcji podbicia jasności. LG dokonuje także zmiany w technologii tworzenia barw w QNEDach, stosując rozwiązanie zastępujące dotychczasowe kropki kwantowe. Jednakże brak detali na temat jej działania.

W OLEDach G5 znalazły się panele 4 generacji (Primary RGB Tandem), z czterowarstwową konstrukcją, zastosowaniem podwójnej warstwy subpikseli B w połączeniu z warstwami RG. Te panele zdolne są wyświetlić obraz o szczytowej jasności 4000 nit. To teoria, praktyka przełożyła się na pomiar około 3300 nit. Kto nie miał do czynienia z takim panelem, powinien wiedzieć, że jest to jasność szczytowa i skuteczna w przypadku scen, w których niewielka część wyświetlacza jest jasna przez krótką chwilę. Ekran grzeje się przy tym bardzo mocno, dlatego po pewnym czasie jasność spada. Liczbowo to są zauważalne wartości, ale moim zdaniem przeciętny użytkownik nie dostrzeże nawet o tysiąc nitów mniejszej jasności.



Kolejno od lewej, LG OLED G5, C5 i B5.

Sprawdziliśmy w trakcie prezentacji także pozostałe serie OLED, bo choć mamy tam panele starszych generacji to ich jasność też uległa poprawie. I tak w B5 zmierzono ponad 1400 nit, a w C3 około 700 nit. To wciąż bardzo dobre wyniki.

Telewizory, które pojawią się w sklepach

Telewizory OLED podzielone będą na trzy podstawowe serie. Jak zwykle G to modele dla najbardziej wymagających, najlepiej wyposażone, C to seria stanowiąca optymalne wyważenie kosztu i możliwości, a B to OLEDy jak twierdzi LG dla każdego. Warto pamiętać, że telewizory różnią się też oferowanym sposobem zawieszenia czy też ustawienia (nóżki, podstawy), dlatego jeśli ten element jest ważny, także trzeba go wziąć pod uwagę.

W przypadku telewizorów QNED mamy pewne zamieszanie, bo tabelka z modelami i ich najważniejszymi cechami nie uwzględnia wszystkich wariantów. Przede wszystkim, LG zapowiada także telewizory o przekątnej 100 cali, będą też modele z panelami 8K.

Dokładne ceny w złotówkach poznamy niebawem, gdy ruszy sprzedaż, i wtedy będzie można na poważnie zastanawiać się, jak lokalna oferta LG ma się do tegorocznych propozycji innych marek.

Źródło: LG, inf. własna

Wizyta na prezentacji w Warszawie była możliwa dzięki firmie LG.