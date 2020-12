Z nieoficjalnych informacji wynika, że LG planuje w przyszłym roku pochwalić się dokonanym postępem, jeśli chodzi o jasność panelu OLED do telewizorów.

Będą jaśniejsze telewizory OLED od LG. Szansa na konkretny HDR

Słyną z doskonałej czerni, ale z bielą radzą sobie różnie. Telewizory OLED od LG wreszcie jednak będą jaśniejsze. Z doniesień AVCesar wynika, że w przyszłym roku doczekamy się premiery panelu z organicznymi diodami LED o szczytowej jasności na poziomie 1000 nitów. To coś, co do tej pory można było spotkać tylko w modelach marki Panasonic.

Osiągnięte będzie to jednak w inny sposób. Koreańczycy zamierzają wykorzystać „nowy element świetlny” – jak podaje FlatpanelsHD – dzięki któremu jasność przy całym białym ekranie będzie większa o około 20 procent. Jaśniejszy panel to przede wszystkim szansa na bardziej przekonujące efekty HDR, a to – nie ma co ukrywać – zdecydowanie nie jest bez znaczenia.

Przygotuj się na nowy rozmiar telewizora: 83-calowy OLED 4K

Oprócz jaśniejszych, LG planuje również wprowadzenie telewizorów OLED 4K w nowym rozmiarze. Do 48-, 55-, 65-, 77-calowego dołączyć ma model o większej przekątnej: 83 cali. Dodajmy, że LG produkuje również wyświetlacze OLED 8K – w formatach 77 i 88 cali.

Można się domyśleć, że z tego nowego panelu skorzystają również inni producenci, jak Panasonic, Sony czy Philips. Niestety 83-calowy telewizor OLED 4K będzie pewnie sporo kosztować. Wystarczy spojrzeć na cenę 77-calowego modelu CX – ta wynosi ponad 17 tysięcy złotych.

LG musi być gotowe na nadejście konkurencji

Te zapowiedzi mogą się podobać, a LG – choć obecnie jest absolutnym liderem wśród OLED-owych producentów – musi pokazać, że ma wiele do zaoferowania. Przypomnijmy, że zagrozić spróbuje mu TCL, który chce w przyszłym roku zaprezentować telewizor z wyświetlaczem QD Display, będącym miksem OLED-a i QLED-a (a konkretnie: OLED-em z warstwą kropek kwantowych). Przeczytasz o nim więcej w publikacji Co kombinuje TCL?

Źródło: AVCesar, FlatpanelsHD, informacja własna

