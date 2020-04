LG Velvet to pierwszy przedstawiciel nowej serii smartfonów LG. Wedle zapowiedzi ma ona obejmować propozycje wyróżniające się przede wszystkim stylistyką i jakością wykonania. Jak wypada to na pierwszym przykładzie?

LG Velvet to smartfon mający kusić minimalizmem

Najpierw pojawiły się doniesienia, iż zanosi się na uśmiercenie serii LG G. Nieco później koreański producent potwierdził, że zamierza kusić klientów nową serią smartfonów, której pierwszym przedstawicielem będzie LG Velvet. Poznaliśmy kilka jego cech, ale dopiero teraz możemy zobaczyć coś ciekawszego. Opublikowano krótki materiał wideo, który prezentuje nadchodzącego smartfona w niemal pełnej okazałości.

Można chyba powiedzieć, że LG Velvet będzie wyróżniał się na tle innych propozycji. Koncepcja 3D Arc Design oznacza symetrycznie wygięte krawędzie (front, tył), zrezygnowano całkowicie z ostrych brzegów i kątów. Jednocześnie ponownie pojawia się nawiązanie do spadających kropli deszczu, bo to podobno one były inspiracją do sposobu osadzenia głównego aparatu. Obiektywy ułożono pionowo, wedle wielkości, a dodatkowo tylko jeden wystaje poza płaszczyznę obudowy. Cały projekt jest minimalistyczny, ekran ma bardzo smukłe ramki. Niestety nie udało się uciec od nielubianego przez wiele osób notcha. Na pocieszenie można jedynie dodać, że jest naprawdę niewielki.

Pełna specyfikacja LG Velvet to wciąż tajemnica

Ujawniony materiał pozwala zauważyć, że smartfon będzie miał złącze USB-C oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, szuflada na karty SIM i microSD (lub tylko SIM) wylądowała na górnej krawędzi. Jeśli chodzi natomiast o specyfikację, póki co wiemy jedno. LG Velvet będzie napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 765 z modemem 5G.

Pełnej prezentacji można spodziewać się w przyszłym miesiącu.

Jak podoba Wam się design LG Velvet?

Źródło: LG

Warto zobaczyć również: