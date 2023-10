Chińska firma Sipeed stojąca za produkcją płytek SBC typu RaspberryPi, ma w swojej ofercie odpowiednik o „smaku” Liczi. Jej płytka o nazwie LicheePi4A zapewnia większą wydajność i ilość złącz I/O. Ale, czy to wystarczy do zbudowania sensownego i nieszablonowego laptopa do pracy?

Sipeed ma już w swojej ofercie kilka ciekawych produktów. Od wspominanego w pierwszym akapicie LicheePi4A, przez mini serwer klasterowy LicheeCluster4A, aż po 10 calowy tablet LicheePad4A. Do tej kolekcji dołącza właśnie LicheeConsole4A. Co w nim takiego nietypowego?

Lichee Pi 4A - przykładowa recenzja tego SBC

Otóż ów laptop zbudowany został w oparciu o ten sam procesor, który występuje w LicheePi4A. Jest to SoC z rodziny RISC-V, a konkretnie LM4A oparty o Alibaba TH1520. Składa się on z czterech rdzeni C910 (64GCV) wykonanych w procesie 12nm i o taktowaniu do 2,0 GHz. Ponadto posiada wbudowaną jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU) o taktowaniu 1 GHz i mocy 4 bilionów operacji na sekundę (4TOPS@INT8).

Strona produktu wskazuje, że LicheeConsole4A zostanie wyposażony w 16 GB pamięci LPDDR4X oraz 128 GB pamięci eMMC na pliki i aplikacje. W celu poszerzenia tej przestrzeni do urządzenia można podłączyć zewnętrzne dyski SSD (NGFF) lub wykorzystać wejście na karty MicroSD. Ponadto otrzymujemy tutaj dwa porty USB 3.0 (typu A i typu C), a także port USB 2.0 typu A. Jeżeli chodzi o łączność, to laptop ma nam do zaoferowania Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 oraz (opcjonalny) port Gigabit Ethernet. A jak to wygląda od strony zewnętrznej?

LicheeConsole4A - przedstawienie laptopa

Sam LicheeConsole4A mały, aluminiowy laptop o wymiarach 18,0 x 14,0 x 2,0 cm. Za wyświetlanie obrazu odpowiada 7 calowy, dotykowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1280 x 800 px. Natomiast do wprowadzania informacji i obsługi systemu możemy wykorzystać mocno skompresowaną klawiaturę (72-klawisze) z manipulatorem typu RedPoint do nawigowania kursorem myszy. Pełna specyfikacja sprzętu znajduje się poniżej:

Pamięć: 16GB LPDDR4X 128GB eMMC + zewnętrzny NGFF SSD 1x slot MicroSD

Wyświetlacz i audio: 7” 1280 x 800 LCD 1x Mini HDMI Złącze słuchawkowe 3,5 mm MEMS MIC + głośniki stereo

Kamera: Kamera przednia (2 Mpix)

Łączność: Wi-Fi 6 + BT 5.4 1x GbE (opcjonalny)

USB: 1x USB3.0 Typu-A 1x USB2.0 Typu-A 1x USB3.0 Typu-C

Peryferia: 72-klawiszowa klawiatura manipulator RedPoint

Zasilanie: akumulator 3000 [email protected]

Budowa: aluminiowa obudowa 18 cm długości, 14 cm szerokości, 2 cm grubości waga 650 g

Obsługa systemów: Debian PolyOS



Producent urządzenia zaznacza, że laptop sprawdzi się dobrze w wielu zastosowaniach, w szczególności w pracy w programach tj. Visual Studio Code oraz KICAD (oprogramowanie pozwalające na edycję schematów i projektowanie obwodów drukowanych).

Firma Sipeed ponadto jakiś czas temu wspomniała na Twitterze X, że LicheeConsole4A wkrótce będzie dostępny w ich sklepie w serwisie AliExpress w cenie od 299,00 dolarów (około 1550zł z VAT). Jednocześnie zachęca do zakupu sprzętu w pre-orderze na ich własnej stronie. Co sądzicie o ofercie tej azjatyckiej firmy? Jakie mielibyście zastosowanie dla takiego laptopa? Zapraszam do wyrażania swoich przemyśleń w sekcji komentarzy!

Źródło: LinuxGizmos, Sipeed