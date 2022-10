W Lies of P historia Pinokia przedstawia się nieco inaczej. Zdecydowanie jednak jest czymś, na co czekamy. Ile godzin powinniśmy zarezerwować na jej poznanie?

Lies of P nie przestaje intrygować

Pod koniec wakacji studio NEOWIZ pokazało nam zwiastun i gameplay Lies of P. Ta zainspirowana historią Pinokia i osadzona w belle époque gra w stylu „souls” wzbudza niemałe zainteresowanie z co najmniej kilku powodów. Świetnie wygląda, mechaniczne rozwiązania (takie jak poziomy bazujące na tym, jak bardzo kłamiemy czy rozbudowane narzędzia do tworzenia uzbrojenia) intrygują, no i opowieść bez wątpienia jest z gatunku tych ciekawszych.

W Lies of P główny bohater nie jest drewnianym chłopcem, lecz mechanoidem. Cele jednak przyświecają mu te same: zostać człowiekiem i odnaleźć Geppetta. A skoro już przy historii jesteśmy, to…

Ile godzin zajmie przejście Lies of P?

Ile potrzebujesz czasu, by poznać historię przedstawioną w Lies of P? Reżyser Choi Ji-Won, ujawnił, że przejście gry zajmie około 30 godzin. Za mało? Za dużo? Jeśli za mało, to możesz też wykonywać misje poboczne i odwiedzać wszystkie zakątki świata, co spokojnie wydłużyć ma czas o kolejne 30 godzin. A jeśli za dużo, to możesz wybrać tzw. etapy, które mają swoje własne zbiory rozwiązań i charakterystykę, a na ich pokonanie przeznaczyć trzeba około 10 godzin.

Lies of P powstaje z myślą o pecetach (sprawdź wymagania gry) oraz konsolach aktualnej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie zadebiutuje w sklepach (najpewniej w którymś momencie 2023 roku), ale w tym samym momencie zasili katalog usługi Xbox Game Pass.

